Chi è Sara Scaperrotta, la fidanzata di Zaniolo

Ormai entrato nel cuore dei tifosi giallorossi tra goal e baci alla maglia della squadra, il ventenne centrocampista della Roma è felicemente fidanzato. La fortunata si chiama Sara Scaperrotta ed è stata immortalata nei giorni scorsi in un dolcissimo scatto accompagnato da una caption altrettanto romantica, ossia le parole “Pazzo di te”.

Del loro rapporto si parla già da tempo. Tutto è iniziato quando, lo scorso 14 febbraio, una foto della ragazza ha fatto la sua comparsa nelle stories Instagram del calciatore, famoso anche per il seguito social della sua giovanissima e affascinante madre.

Ma chi è Sara Scaperrotta? Ventunenne, romana, frequenta è una studentessa universitaria del corso di Scienze della Moda e del Costume presso l’Università la Sapienza, uno degli atenei della capitale. Secondo alcuni rumors, i due si sarebbero conosciuti nell’estate del 2018, ossia nel periodo del passaggio di Zaniolo dall’Inter alla maglia della Roma.

Per i primi tempi, Sara e Nicolò hanno deciso di non rendere pubblica la relazione. Per la coppia, da mesi ufficialmente allo scoperto, sarebbe scattato subito il colpo di fulmine poco dopo il primo incontro all’Eur, quartiere della capitale dove entrambi vivono.

La fidanzata di Nicolò Zaniolo, di cui si conoscono pochi dettagli oltre a quelli relativi all’età e al corso di studi a cui è iscritta, è molto attiva su Instagram. Il suo seguito su questo social è cresciuto notevolmente da quando il centrocampista della Roma ha iniziato a postare sia scatti di coppia, sia foto di lei da sola.

Con quasi 50mila follower su Instagram, Sara Scaperrotta condivide sul suddetto social diversi aspetti della propria vita. Ci sono foto di coppia, ma anche scatti dedicati ai suoi outfit. Le location? Dalle spiagge di Porto Cervo, ai grandi magazzini Harrods fino a simboli storici della Città Eterna. Proprio ai Fori Imperiali è stata scattata una foto risalente a due anni fa, che vede la fidanzata di Zaniolo in compagnia del fratello Simone che, a quanto si può evincere dal profilo Instagram, vive tra Roma, Londra e Shangai.

Tornando alla coppia Sara – Nicolò, è impossibile non citare la presenza della giovane all’Olimpico durante il recente match Roma – Milan, partita che ha visto i giallorossi trionfare dopo un mese proprio grazie a una rete decisiva di Zaniolo.