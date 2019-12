Chi è Sara Amira, la nuova tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Si chiama Sara Amira la nuova tronista di Uomini e Donne, pronta a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. 28 anni e un lavoro da hostess, presto potrà sedersi sul trono più ambito di sempre. Attualmente nello show ci sono ancora Carlo Pietropoli e Giulio Raselli che sono impegnati a scegliere chi sarà la corteggiatrice che porteranno via dallo studio.

Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche invece hanno lasciato la trasmissione. Il primo dopo il “no” di Veronica Burchielli e l’arrivo di lei sul trono, è riuscito a riconquistarla e i due stanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere. La seconda ha deciso di scegliere Daniele Schiavon, con cui ha iniziato una love story che procede a gonfie vele.

Dopo i colpi di scena nel Trono Over con Ida e Riccardo, Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di una nuova tronista del Trono Classico. Si tratta di Sara Amira che il pubblico conoscerà meglio nelle prossime puntate. La ragazza ha svelato un po’ di sè in un video di presentazione.

“Sono Sara, ho 28 anni e nella vita sono un’assistente di volo – ha raccontato -. Per lavoro vivo a Roma, anche se non riesco a staccarmi dalla mia Rieti. Sono una ragazza di provincia. Il mio lavoro è per me una finestra sul mondo, mi fa incrociare gli sguardi di migliaia di persone. Mi fa evadere dai posti in cui ho sempre vissuto, ma più viaggio e più apprezzo il valore di casa”.

Sara ha svelato di essere molto legata alla sua città d’origine: “A Rieti ho tutti i miei affetti – ha spiegato -. I miei fratelli e la mia mamma. Lei ha fatto tanti sacrifici da sola per mantenerci e per non farci sentire a meno degli altri. È la persona più importante della mia vita”

“Mi reputo una ragazza orgogliosa e fortunata – ha aggiunto Sara -, se penso a quanti ragazzi della mia età ancora non hanno un lavoro. Amo sorridere, perché sono entusiasta della vita. Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio o un abbraccio sincero. Solo l’amore, in passato, è riuscito a farmi spegnere il sorriso”.

“Ho vissuto delle relazione nelle quali non mi sono sentita apprezzata – ha confessato la nuova tronista di Uomini e Donne -. Sono arrivata a pensare che sono una nullità. Penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire la sua donna una nullità. Sono stata veramente male. Non ho mai avuto una vita di condivisione, come ad esempio andare al cinema o a pranzo insieme. Avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me e quanto io sia importante. Col tempo ho capito che quella sbagliata non ero io. Ero io che mi circondavo di persone sbagliate”