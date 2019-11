Sanremo, Giulia De Lellis valletta: la risposta della Rai

editato in: da

Di Giulia De Lellis se ne è parlato tanto nell’ultimo anno. Dalla rottura con Andrea Damante all’amore ritrovato prima tra le braccia di Irama e poi tra quelle di Iannone, il gossip su di lei è recentemente esploso sopratutto a seguito delle voci sul presunto disguido con Belen Rodriguez e – prima ancora – per lo scalpore che ha generato il suo libro: Le corsa stanno bene su tutto.

Adesso però il nome dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimbalzato da un social all’altro per via di qualcosa che, di fatto, poco avrebbe a che fare col gossip di per sé. Giulia, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata proposta dal suo manager (Francesco Facchinetti) alla Rai per un progetto lavorativo a dir poco ambizioso. Il figlio di Roby Facchinetti avrebbe proposto la ragazza come prossima valletta del Festival di Sanremo 2020.

L’idea, quindi, era quella di portare la De Lellis sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. “Era” – al passato – perché, come emerso nelle ultime ore, la Rai avrebbe declinato l’offerta di Facchinetti. Rumours sempre più insistenti, inoltre, confermerebbero altre due bellissime donne accanto al conduttore Rai.

Si dice che per il Festival di Sanremo 2020 la rete voglia puntare su due volti molti cari al pubblico del piccolo schermo. Uno dei nomi che circola in rete da un po’ è quello di Diletta Leotta, giornalista sportiva e volto noto di Dazn. Quest’ultima, d’altronde, ha già avuto modo di dimostrare di essere all’altezza di una prima serata importante. Tempo fa condusse Miss Italia proprio insieme a Francesco Facchinetti, e chissà se il prossimo anno avrà modo di mettersi in gioco di nuovo con la co-conduzione di uno show così importante.

Insieme al nome di Diletta Leotta, sempre in queste ore, si è fatto anche quello di Lorella Boccia. L’ex allieva (poi conduttrice) di Amici sembrerebbe essere in lizza anche lei per il ruolo di valletta al prossimo Festival di Sanremo. Queste indiscrezioni, tuttavia, sono destinate a rimanere tali fino ad una comunicazione ufficiale della Rai. In attesa di un eventuale annuncio della rete, dunque, non ci resta che aspettare e vedere come si evolveranno le cose nelle prossime settimane.