Sanremo, Fedez pubblica alcuni secondi del brano in gara: rischio squalifica

Rischio squalifica per Fedez che ha pubblicato su Instagram un video con alcuni secondi del suo brano in gara a Sanremo. Chiamami per nome è il titolo del singolo che Francesca Michielin e Fedez porteranno sul palco dell’Ariston in occasione della 71esima edizione del Festival condotto da Amadeus. La loro partecipazione però ora potrebbe essere a rischio a causa di un passo falso fatto sui social.

Il video con la canzone di Fedez e Francesca Michielin pubblicato su Instagram

A “tradire” Fedez una Storia di Instagram in cui, con molta probabilità, si è dimenticato di togliere l’audio della canzone. Già in passato infatti il rapper aveva pubblicato alcune clip che raccontavano le prove e i preparativi per il ritorno a Sanremo con l’amica Francesca Michielin e i fan avevano apprezzato molto. Questa volta però le cose sono andate diversamente. Nel video postato da Fedez, il rapper è in sala prove mentre canta proprio il brano destinato a Sanremo e scherza con il figlio Leone e la moglie Chiara Ferragni, accorsi nello studio di registrazione per sostenerlo. ”Lello fa la recensione della canzone di Sanremo”, dice il rapper, chiedendo poi al figlio: ”Quanto ti piace da uno a dieci la canzone di Sanremo nuova?”. Il piccolo risponde prontamente: “Uno!”. E lui divertito commenta: “Non l’ha sentita…”. Nel frattempo però in sottofondo si sentono chiaramente le note del singolo che, secondo il regolamento, dovrebbe essere inedito e mai ascoltato dal pubblico.

Fedez e Francesca Michielin a rischio squalifica da Sanremo

Dopo essersi accorto dell’errore, l’artista ha eliminato subito la clip, ma il suo intervento non è bastato per placare le polemiche. ”Faremo finta di non aver sentito la prima versione di questo video”, hanno scritto alcuni fan. Nel frattempo però le note di Chiamami per nome sono finite anche su Youtube dove il video è stato poi rimosso. Secondo quanto riporta l’Ansa, la direzione artistica del Festival di Sanremo, presieduta da Amadeus, e la Rai si sarebbero già attivati per effettuare le dovute verifiche e nei prossimi giorni prenderanno una decisione al riguardo.

Cosa dice il regolamento del Festival di Sanremo e cosa rischia Fedez

Cosa dice il regolamento del Festival di Sanremo? Come è noto le canzoni che arrivano sul palco dell’Ariston devono essere inedite, ma la durata brevissima del video potrebbe salvare Fedez e Francesca Michelin dalla squalifica. Secondo quanto si legge sul regolamento ufficiale della kermesse: “È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste inoltre la caratteristica di “canzone nuova” quando: la canzone nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario sia stata solo occasionalmente interpretata e/o eseguita dal vivo (ovvero diffusa in versione registrata) in un contesto privato e/o familiare o comunque al di fuori dell’esercizio della professione artistica seppure sia avvenuta una ripresa e/o registrazione e/o riproduzione da chicchessia, anche se l’Artista ne abbia avuto contezza”.

I precedenti: i brani ammessi a Sanremo dopo le polemiche sul regolamento

Non è la prima volta che un cantante in gara a Sanremo rischia la squalifica dopo aver infranto la regola secondo cui la canzone portata all’Ariston dovrebbe essere inedita. In passato una polemica simile a quella di Fedez aveva investito anche Nicolas Bonazzi con Dirsi che è normale e Simone Cristicchi con il brano Che Bella Gente. Entrambi gli artisti erano stati ammessi regolarmente al Festival. Fra le polemiche più note anche quella che aveva coinvolto Ermal Meta- Fabrizio Moro, che nel 2018 avevano gareggiato con il singolo Non mi avete fatto niente. Il brano era finito sotto i riflettori, accusata di essere la rielaborazione di un’altra canzone. La direzione artistica aveva però giudicato Non mi avete fatto niente come un inedito e per questo era stato ammesso al Festival. Il caso del marito di Chiara Ferragni è molto simile a quello della coppia composta da Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Nel 2012, Respirare rischia di non arrivare all’Ariston perché una piccola anticipazione era stata fornita nelle pagine Facebook e Youtube degli artisti. Dopo lunghe discussioni però gli artisti ottengono il via libera e possono gareggiare.

I grandi esclusi dal Festival di Sanremo per aver infranto il regolamento

Se l’esclusione da Sanremo di Bugo e Morgan nell’edizione del 2020 è un caso senza precedenti, in passato sono diversi gli artisti che hanno rinunciato al Festival dopo aver infranto il regolamento. Nel 1992, Jo Squillo è costretta a lasciare la kermesse perché il suo brano Me gusta il movimiento in passato era stata accennata durante un concerto. Quattro anni dopo Ornella Vanoni, in gara con Bello amore, viene accusata di aver violato l’articolo 18 del regolamento, ossia: “L’esecuzione in pubblico della parte musicale del brano, pur con parole diverse, probabilmente senza che l’artista stessa ne fosse a conoscenza”. Qualche giorno prima infatti in radio era stato trasmesso Mare mare, brano di Emilia Pellegrino, con una identica melodia. Lo stesso destino tocca a Gerardina Trovato che non partecipa al Festival perché la sua canzone era stata eseguita già nel corso di un concerto dal vivo. Nel 2008 tocca a Loredana Bertè e al singolo Musica e Parole. Il brano viene escluso dalla gara dopo accertamenti e verifiche legali perché la parte musicale è identica a quella di Sesto Senso, brano nel 1988. Pippo Baudo però concede alla Bertè di esibirsi fuori gara, duettando con Ivana Spagna e cantando nella serata finale.