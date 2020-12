Sanremo 2021, chi sono i 26 Big in gara e le 8 Nuove proposte

editato in: da

Amadeus ha annunciato i nomi degli artisti che saliranno sul palco della prossima edizione del Festival di Sanremo. Saranno 26 i Big in gara mentre ammontano a otto le Nuove Proposte: si inizia così a delineare l’appuntamento più atteso della canzone italiana.

Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha reso noti i nomi di tutti gli artisti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston, cantanti che possono intercettare i gusti più eterogenei. Non mancano volti noti della kermesse ma anche diverse novità. Il Festival di Sanremo andrà in scena dal 2 al 6 marzo 2021 e questa sarà la 71esima edizione della kermesse canora che da sempre si distingue per essere uno degli appuntamenti televisivi e musicali più amati, commentati e seguiti dell’anno.

Ecco tutti i nomi degli artisti in gara riportati in ordine alfabetico.

Aiello

Aiello porterà Ora, classe 1985, il suo primo album Ex Voto è datato 2019.

Annalisa

Annalisa torna anche per l’edizione 2021 di Sanremo, questa volta con il brano Dieci, la cantante ha preso parte a quattro edizioni del Festival come cantante in gara.

Arisa

Un’altra cantante che ha fatto sognare sul palco dell’Ariston è Arisa: torna nel 2021 con Potevi fare di più, ha già vinto due volte: tra i giovani e i big.

Malika Ayane

Si parla di ritorno anche citando Malika Ayane che si presenterà con il brano Ti piaci così, la cantante ha fatto già quattro Festival.

Orietta Berti

Si chiama Quando ti sei innamorato il brano con cui gareggerà Orietta Berti: per lei è il 12 Festival.

Bugo

E invece sì è il brano con cui gareggerà Bugo, questa volta da solo. L’anno scorso aveva preso parte al Festival con Morgan.

Colapesce e Dimartino

Colapesce e Dimartino, cantautori siciliani, che hanno pubblicato un album insieme si presentano per la prima volta a Sanremo con Musica leggerissima.

Coma_Cose

Fiamme negli occhi è il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston i Coma_Cose: coppia nella vita e nel lavoro, fanno parte della scena indie.

Gio Evan

Gio Evan, classe 1988, scrittore, poeta e cantautore all’anagrafe Giovanni Giancaspro si presenterà con Arnica.

Extraliscio con Davide Toffolo

Gli Extraliscio insieme a Davide Toffolo, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, saliranno sul palco in questa formazione originale con il brano Bianca luce nera.

Fasma

Era piaciuto nella scorsa edizione di Sanremo Giovani e ora sale sul palco come Big: stiamo parlando del rapper Fasma che si presenterà con Parlami.

Fulminacci

Santa Marinella è il titolo della canzone con cui gareggerà Fulminacci: cantante indie romano classe 1997, ha vinto la targa Tenco come opera prima per il disco La vita veramente.

Gaia

Gaia Gozzi porterà Cuore Amaro. La giovane è reduce dalla vittoria nella scorsa edizione di Amici.

Ghemon

Era già stato a Sanremo due anni fa: Ghemon, rapper porterà sul palco di Sanremo 2021 il brano Momento perfetto.

Irama

La genesi del tuo colore è il titolo del brano che canterà Irama, anche per lui non si tratta della prima apparizione a Sanremo. All’attivo ha anche la vittoria ad Amici 2018.

La Rappresentante di Lista

Si chiama Amare il brano con fanno il loro esordio come artisti in gara Veronica Lucchesi e il chitarrista Dario Mangiaracina che in arte si fanno chiamare La rappresentante di Lista. Erano già saliti sul palco lo scorso anno come ospiti nella serata duetti.

Lo Stato Sociale

Combat pop è la canzone che vedrà tornare a Sanremo Lo Stato Sociale, classificatosi secondi nell’edizione 2018 con Una vita in vacanza.

Madame

Madame porterà Voce: classe 2002, 18 anni, originaria della provincia di Vicenza è un’artista della scena rap. All’anagrafe Francesca Galeano.

Maneskin

La band ha raggiunto il successo grazie a X Factor nel 2017 (dove si era classificata seconda) e ora è pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo: i Maneskin gareggeranno con il brano Zitti e buoni.

Ermal Meta

Si chiama Un milione di cose da dirti ed è il brano con cui Ermal Meta salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021. Aveva vinto la kermesse nel 2018 con Non mi avete fatto niente insieme a Fabrizio Moro.

Max Gazzè

Torna anche Max Gazzè, con il brano Il farmacista. Il cantautore ha 53 anni e ha preso parte a Sanremo cinque volte.

Francesca Michielin e Fedez

Se per Francesca Michielin questa non è la prima volta a Sanremo, lo stesso non si può dire per il rapper Fedez che sale sul palco per la prima volta. Il brano in gara è Chiamami per nome. I due hanno già duettato in Magnifico nel 2014.

Noemi

Anche Noemi torna al Festival con il brano Glicine. Per lei è la sesta volta in gara.

Willie Peyote

Mai dire mai (La Locura) è il titolo della canzone con cui gareggerà Willie Peyote, classe 1985 all’anagrafe Guglielmo Bruno è un rapper con una serie di album all’attivo.

Random

Emanuele Casu, in arte Random è un rapper e sarà in gara a Sanremo con il brano Torno a te. Ha 19 anni.

Francesco Renga

Francesco Renga torna con Quando trovo te: nel suo curriculum ci sono sette partecipazioni alla kermesse e una vittoria con Angelo (2005).

Nuove Proposte

Otto le nuove proposte che si presenteranno sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021. Due vincitori di Area Sanremo, sei da Sanremo Giovani. Si tratta di Simone Avincola classe 1987 con il brano Goal. Aveva già preso parte a Sanremo Giovani. Dellai , vincitori di Ama Sanremo, fratelli gemelli passati con Io sono Luca. Elena Faggi vincitrice di Ama Sanremo classe 2002 ha preso parte anche a Italia’s Got Talent nel 2017, ha presentato Che ne so. Folcast (Daniele Folcarelli) del 1992, anche per lui un bel curriculum: ha cantato Scopriti. Luca Gaudiano del 1991 con la canzone Polvere da sparo, ha già pubblicato un 45 giri digitale. Wrongonyou (Marco Zitelli) classe 1990 ha all’attivo già un bel curriculum nel mondo della musica si è presentato con Lezioni di volo. Davide Shorty 1989 che è già stato concorrente di X Factor e ha all’attivo diverse esperienze lavorative, ha proposto la canzone Regina. E infine Greta Zuccoli con il brano Ogni cosa sa di te, anche per lei all’attivo importanti collaborazioni.