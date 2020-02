Sanremo 2020, Tiziano Ferro scrive una lettera a Fiorello e gli chiede scusa

editato in: da

Tiziano Ferro scrive una lettera a Fiorello e gli chiede scusa. Sanremo 2020 è ormai entrato nel vivo, a preoccupare Amadeus però non sarebbe solamente la gara dei Big, ma anche un attrito fra il comico e il cantante di Latina. Nel corso della seconda serata del Festival infatti i tempi si sono dilatati molto, tanto che Sabrina Salerno ha dovuto rinunciare alla sua esibizione (che è stata spostata nella serata finale), mentre Tiziano Ferro è salito sul palco dopo la mezzanotte.

L’artista non è riuscito a nascondere un certo disappunto e si è lamentato chiedendo a Fiorello di accorciare i suoi interventi. “È l’una Amadeus. Possiamo fare qualcosa domani? Grazie. Hashtag #FiorelloStatteZitto…scherzo”, ha detto. Ma in tanti l’hanno preso sul serio e l’hashtag è diventato virale su Twitter ferendo, a quanto pare, il comico siciliano.

Durante la conferenza stampa per la terza serata di Sanremo 2020, Amadeus ha commentato le parole di Tiziano. “Io lancerei l’hashtag #FiorelloParlaQuantoVuoi – ha spiegato il conduttore -. Io penso sempre positivo, cerco di trovare il lato buono delle persone: l’ho considerata una battuta, magari non venuta benissimo, ma all’una di notte magari le battute possono essere meno brillanti. C’è la consapevolezza da parte di tutti, e Tiziano è un artista intelligente, che Fiorello illumina l’intero festival. Se Fiorello è rimasto male? Oggi è andato a giocare a tennis, a Bordighera, aveva la sveglia presto, non l’ho ancora sentito. Credo che si sentiranno Tiziano e Fiorello, ma non ne farei un caso. Lavoriamo dall’inizio tutti insieme per il bene del festival e tutti insieme, con lo stesso entusiasmo e la stessa amicizia, dobbiamo arrivare a sabato. Mi assumo la responsabilità di aver programmato così tardi Tiziano, la stanchezza fa brutti scherzi”.

Poco dopo sono arrivate le scuse di Ferro che nelle Stories di Instagram ha pubblicato una lettera indirizzata allo showman. “Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere – si legge nel messaggio di scuse – sono lo stesso che a dicembre, nel tuo programma, si prendeva in giro cantando con te le parole di ‘Me lo compri papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante”.