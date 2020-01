Sanremo 2020, Sarcina racconta l’addio a Clizia Incorvaia

editato in: da

A Sanremo 2020, Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, racconta il dolore per l’addio a Clizia Incorvaia. A svelarlo è stato proprio il cantante che ha rilasciato un’intervista a Leggo, parlando del Festival di Amadeus e della fine del suo matrimonio con l’influencer.

Attualmente Clizia si trova nella casa del Grande Fratello Vip dove Signorini l’ha voluta dopo lo scandalo degli ultimi mesi, mentre Sarcina sarà in gara a Sanremo. Sul palco dell’Ariston porterà un brano che è in parte autobiografico e che racconta una felicità ritrovata dopo un “brutto colpo”.

“Se il colpo è quello della mia ex? Sicuramente un po’ di autobiografia c’è – ha ammesso -. Ma bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima”. La coppia si era sposata nel 2015 con un matrimonio romantico in cui Riccardo Scamarcio aveva vestito i panni di testimone di nozze. Clizia e Francesco avevano coronato il loro amore con la nascita di una figlia, Nina, secondogenita del cantante che ha già un altro bambino, Tobia, nato da una precedente relazione.

Poi la crisi, l’addio e il ritorno di fiamma, brevissimo, terminato con accuse reciproche. Sulle pagine del Corriere della Sera, Sarcina aveva raccontato il tradimento della moglie con Scamarcio, suo migliore amico, mentre lei lo aveva accusato nello show di Barbara D’Urso di averla tradita spesso in passato.

Ora sembra che i rapporti fra i due siano migliorati per amore di Nina, nel frattempo il leader delle Vibrazioni sarà a Sanremo con una canzone dal sapore autobiografico. “Il brano parla dell’energia e della gioia ritrovate dopo un brutto colpo – ha svelato -. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva”.

Nel frattempo nella casa del GF Vip, Clizia ha parlato spesso dell’ex marito. “Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto – ha raccontato l’influencer di Instagram -. Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa. […] Eravamo già in crisi da tanto tempo. Lui si faceva abbondantemente la sua vita”.