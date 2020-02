Samanta Togni si sposa: incontro imbarazzante fra Vera Kinnunen e Stefano Oradei

editato in: da

Samanta Togni si sposa e alle nozze con Mario Russo avviene l’incontro imbarazzante fra Vera Kinnunen e Stefano Oradei. I ballerini di Ballando con le Stelle erano infatti entrambi nella lista degli invitati al matrimonio dell’insegnante dello show di Milly Carlucci. Una grande festa organizzata a Mulino Eroli, a poca distanza da Ponte d’Augusto di Narni, in Umbria, terra d’origine di Samanta.

La showgirl e il chirurgo plastico si sono giurati amore eterno in una location romantica alla presenza di tanti amici e parenti. Ben 140 invitati in cui spiccava l’assenza di Milly Carlucci, impegnata nella preparazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma anche la presenza di tanti volti noti. Fra loro Matilde Brandi, Samuel Peron, ma anche Luca Tommassini e diversi colleghi della trasmissione che le ha regalato il successo. Fra loro Veera Kinnunen e Stefano Oradei, i due ex fidanzati e professionisti di ballo che sono stati coinvolto in una lunga vicenda di gossip.

Nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle infatti a nessuno era sfuggita la forte intesa fra Dani Osvaldo e Veera, tanto che il legame fra i due aveva scatenato la gelosia di Oradei. Terminato lo show, la Kinnunen aveva annunciato l’inizio di una relazione con l’ex calciatore, terminata però qualche mese dopo.

Il matrimonio della Togni è stato l’occasione per un incontro, decisamente imbarazzante, fra Veera e Stefano. I due ex erano entrambi presenti al ricevimento di nozze e hanno festeggiato insieme agli sposi. Non è dato sapere cosa sia accaduto durante il matrimonio, l’unica certezza è che la Kinnunen e Oradei non sono mai stati immortalati vicini.

Lei ha sfoggiato uno splendido abito verde smeraldo ed è apparsa sorridente insieme alle colleghe di Ballando con le Stelle, mentre lui ha postato nelle Stories di Instagram un video in cui si scatena sulle note della canzone di Elettra Lamborghini presentata a Sanremo 2020 con Mario Russo e Samanta Togni.