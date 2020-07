Samanta Togni a I Fatti Vostri: la ballerina dice la sua su Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

editato in: da

Per Samanta Togni è un momento molto importante: la vita professionale della maestra di danza di Ballando con le Stelle è a una svolta. La Togni passerà dalla pista da ballo a un banco di prova importantissimo, la conduzione de I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli.

Si tratta di un desiderio che diventa realtà per la Togni: l’ex maestra di ballo ha lasciato Ballando proprio per affrontare nuove sfide lavorative e mettersi alla prova allontanandosi da quella che, pur essendo la sua casa per tanti anni, era anche una comfort zone.

La Togni, che ha comunque affermato di aver sempre nel cuore Ballando (al punto da vederlo da casa per fare il tifo per Milly Carlucci) prenderà dunque il posto che è stato di Roberta Morise e, ancora prima, di Adriana Volpe. Ciò porta però a un’inevitabile domanda: riuscirà ad andare d’accordo con Giancarlo Magalli?

Purtroppo l’esperienza di Adriana Volpe si è tramutata in una guerra che dura ancora oggi. Per quanto riguarda la Morise, invece, Magalli ha smentito qualsiasi coinvolgimento nella sua sostituzione e ha invece affermato di essere dispiaciuto per l’addio di quella che per due anni è stata la sua compagna di viaggio.

Samanta Togni andrebbe dunque a prendere il posto di una figura femminile con cui Magalli andava d’accordo, ma è determinata a far andare tutto bene. E sulle pagine del settimanale Nuovo Tv spezza una lancia in favore del suo collega:

Io e Magalli ci siamo incontrati diverse volte negli anni. Certo, non siamo mai andati oltre il saluto educato e cordiale, ma mi sembra un uomo simpatico, affabile, pronto alla battuta e molto ironico. Questo è qualcosa che mi appartiene e in cui mi riconosco: io non sono una che si prende sul serio.

Insomma, dal punto di vista caratteriale pare esserci una buona predisposizione da parte della Togni. E non è tutto qui: sempre nel corso dell’intervista a Nuovo Tv la ballerina ha detto la sua anche sulla querelle Volpe:

Voglio precisarlo, non ne so poi così tanto. Però sono convinta che in ogni situazione ci voglia la giusta dose di leggerezza. Qualunque battuta può diventare pesante o maliziosa, dipende molto da come la si vive. Io, dal canto mio, porterò la mia spontaneità e la mia voglia di imparare.

Le premesse sembrano dunque positive: non resta allora che augurare sia alla Togni che a Magalli di procedere insieme con serenità e di sviluppare una bella complicità.