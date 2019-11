Romina Carrisi in posa sulla tomba del nonno: scatta la polemica, ma la Power la difende

editato in: da

Romina Jr, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, è finita al centro delle polemiche su Instagram per aver posato sulla tomba del nonno. La giovane attrice e cantante si è seduta sulla tomba del defunto attore a piedi nudi e circondata da fiori bianchi. “Ho sentito dire che che eri molto figo – ha scritto commentando la foto -, avrei voluto incontrarti”.

Lo scatto non è piaciuto ai follower e in tanti hanno criticato la scelta di Romina. “Io l’avrei evitata una foto in un cimitero seduta su una tomba come se fosse un sofà” ha attaccato un utente, ma la Power ha immediatamente difeso la figlia, facendo alcune puntualizzazioni.

“Io avrei evitato di commentare – ha detto – […] La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato”. La Power ha poi criticato i follower che hanno attaccato sua figlia senza sapere nulla. “Ogni occasione è buona per sputare fiele su di me e sui miei figli – ha tuonato -. Per favore smettetela […] Commenti senza conoscenza, no”.

Le parole dell’ex moglie di Al Bano però non hanno messo fine alla polemica. “Fare foto con la tomba di un defunto, per di più in posa perché il parente era famoso lo trovo di dubbio gusto – ha replicato un altro utente, attaccando Romina Jr -. L’esibizionismo è un conto, pregare nella spiritualità dell’atmosfera di un cimitero è un’altra cosa”. Anche in questo caso la Power non è rimasta in silenzio: “L’invidia è una brutta cosa” ha risposto a tono.

Romina Jr è la minore fra i figli nati dall’amore di Al Bano per la Power. La coppia convolò a nozze il 26 luglio 1970 e nello stesso anno l’attrice americana diede alla luce Ylenia. Tre anni dopo arrivò Yari, mentre nel 1985 diede alla luce Cristel e infine, nel 1987, Romina Jr. Jolanda.

Se in tanti hanno attaccato la giovane Carrisi, altri hanno deciso di difenderla, schierandosi dalla parte della Power. “Sei bellissima, tuo nonno sarebbe stato orgoglioso di te” si legge sotto il suo post. Oppure: “Ciao Romina buon sangue non mente anche tu sei bellissima. Tuo nonno è stato grande sia come attore che come padre”.