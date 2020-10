Rocio commenta la toccante intervista di Raoul Bova a Verissimo

editato in: da

Rocio Munoz Morales commenta la toccante intervista di Raoul Bova a Verissimo. I due attori sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin per raccontare il periodo difficile vissuto da Raoul che ha perso, pochi mesi fa, l’amatissima mamma Rosa. Un dolore immenso per l’artista, che è riuscito a superare i momenti più duri con l’aiuto della compagna. Rocio è rimasta sempre accanto a Bova e non l’ha mai abbandonato, dimostrando la forza del loro sentimento.

“Era all’inizio del Covid. Mia madre aveva problemi polmonari. Potrebbe essere mancata di Covid, nessuno lo sa – ha spiegato Raoul parlando della scomparsa di sua madre -. Hanno provato a intervenire, ma dicono sia mancata prima dell’intervento. Ho cercato di scoprirlo, le domande non mi portavano indietro mia mamma, ma mi hanno dato quel famoso cazzotto che ti porta al tappeto. È stata dura. Le mie tre donne e i miei figli mi hanno portato a risollevarmi e a togliermi quei chili di troppo che erano zavorre di pensieri, preoccupazioni e paure. Ora sono sereno”.

Parole toccanti e un racconto che ha emozionato il pubblico, ma soprattutto Rocio che su Instagram, poco dopo l’intervista a Verissimo, ha condiviso un commento. “Quando ami…il suo dolore era il mio dolore”, si legge nelle Stories. Una frase ripetuta anche dalla stessa Morales a Silvia Toffanin. La coppia pochi giorni fa ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma e in tanti si sono accorti del dimagrimento dell’attore romano.

“Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male – ha spiegato lui -mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. Oggi Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono riusciti finalmente a ritrovare la serenità. Merito anche dell’unione che si è creata nella loro famiglia allargata. La coppia infatti ha due figlie, Luna e Alma, mentre Raoul ha avuto dall’ex moglie Chiara Giordano, i figli Alessandro Leon e Francesco.

“Ho nuotato per tanti anni controcorrente – ha ammesso lui -, perché tutti si aspettavano da me un intervento più deciso, invece ho lasciato i miei figli liberi di decidere e vivere la propria interiorità e sentimenti senza imposizioni. Pian piano hanno cominciato da soli a voler incontrare le loro sorelle e hanno iniziato a volersi bene”.