Robbie Williams post quarantena: irriconoscibile

La quarantena può nuocere gravemente al fisico. Almeno a giudicare da come ha ridotto Robbie Williams, che ha postato un suo video su Instagram, irriconoscibile, invecchiato di almeno 20 anni, e ha scritto: “Quando esci dalla quarantena così”

Ovviamente il video è ironico, la pop star è truccata per qualche trasmissione o video che sta girando, non è dato sapere, ma il video ha strappato l’ilarità dei fan, già elettrizzati dalla incredibile notizia della sua reunion con i Take That il 29 maggio sul canale YouTube CompareTheMeerkat.

Un concerto virtuale e benefico, a favore della raccolta fondi per attività di musicoterapia e per i lavoratori dello spettacolo più colpiti dalla crisi scatenata dalla pandemia coronavirus.

“Questa è una prima mondiale per noi! – hanno fatto sapere i Take That in un video Instagram – Ci riuniamo con il nostro vecchio amico online per una sola performance! È sempre bello ritrovare Robbie e siamo entusiasti di prendere parte a questo show”.