Chi è Regé-Jean Page, il duca di Hastings di Bridgerton

editato in: da

La romantica Bridgerton è una delle serie tv più chiacchierate del momento: prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi best seller di Julia Quinn, la serie tv Netflix (che sta facendo appassionare in tanti) racconta le vicende dell’alta società londinese nell’età della Reggenza.

Tra i protagonisti più amati della prima stagione di Bridgerton c’è il duca di Hasting, interpretato da Regé-Jean Page, attore trentenne originario dello Zimbabwe che non è di certo passato inosservato agli occhi dei telespettatori. Classe 1990, Regé-Jean si è trasferito in Inghilterra a soli 14 anni, dove ha cominciato a studiare recitazione al Drama Centre di Londra.

Il suo primo ingaggio professionale porta la data del 2004, quando è comparso nel cortometraggio Troublemaker, per poi apparire sporadicamente in alcune serie televisive. L’esordio negli Stati Uniti è avvenuto nel 2016, quando ha interpretato Chicken George nella serie Radici, ed è proprio questa esperienza – a detta dello stesso attore, intervistato da In Style – che ha trasformato una semplice passione in un vero e proprio lavoro.

Non si sa molto della sua vita privata, che l’attore tiene lontano dalle luci della ribalta. Di lui si sa solo che ha una grande famiglia divisa tra Africa, Australia, Svezia e Florida.

Tra il 2018 e il 2019 Regé-Jean ha interpretato anche il ruolo di Leonard Knox nella serie tv For the People, prima di arrivare a Bridgerton, nella quale l’attore interpreta il ruolo del protagonista Simon Basset. Il suo profilo Instagram conta 685mila follower e la sua bio sembra esprimere un vero e proprio motto di vita: “Do what I can with what I got”, ovvero “Faccio quello che posso con quello che ho”.

Regé-Jean Page appare anche nella nuova pellicola disponibile su Amazon Prime Video e prodotta dalla stessa Amazon Original: si tratta di Sylvie’s love, commedia romantica ambientata negli anni ’50 uscita proprio nel 2020. Questo ruolo insieme a quello interpretato in Bridgerton spiega perfettamente come l’attore prediliga ruoli storici rispetto a personaggi più attuali, come lui stesso ha raccontato nell’intervista.

Regé-Jean è stato già definito un astro nascente di Hollywood e promette di fare grandi cose nell’industria cinematografica. Nei panni del duca di Hasting, inoltre, ha letteralmente stregato il pubblico. Il suo inizio è quindi dei migliori: dalla stessa scuola di Londra in cui si è diplomato in recitazione, prima di lui sono passati anche altri grandi attori come Tom Hardy e Michael Fassbender.