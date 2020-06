Rebel Wilson, l’attrice come Adele: trasformata grazie alla dieta

editato in: da

Dopo Adele, anche l’attrice Rebel Wilson è apparsa trasformata grazie alla dieta. Star di Hollywood e reginetta delle commedie romantiche, l’artista ha perso moltissimi chili grazie a un regime alimentare equilibrato e tanto sport. Su Instagram, Rebel ha sfoggiato la sua nuova forma fisica, lasciando gli utenti a bocca aperta. Abito azzurro e capelli biondissimi, è apparsa visibilmente dimagrita rispetto ad alcuni mesi fa.

Forme generose e curve morbide avevano reso unica la Wilson che aveva fondato proprio su queste caratteristiche la sua carriera a Hollywood. All’inizio dell’anno però l’attrice aveva annunciato su Instagram di voler dimagrire. Sui social aveva svelato di voler arrivare a pesare 75 kg. “È la mia missione – aveva svelato in una foto in cui indossava una tuta rosa – in questo che ho definito l’Anno della salute mentre in termini di carriera sto cercando di mettere in produzione uno dei miei film prima della fine dell’anno! Entrambe queste cose richiedono uno sforzo quotidiano e ci sono arretramenti costanti, ma sto lavorando sodo”.

Nel corso dei mesi, nonostante le difficoltà, Rebel non ha mollato e oggi è più in forma che mai. La 40enne ha sfoggiato su Instagram il suo nuovo fisico, incassando i complimenti dei follower. “Hai un aspetto fantastico – ha scritto un utente – la tua pelle luminosa, bella figura, capelli sani. Ottimo lavoro, ragazza!”, mentre qualcun altro ha ironizzato scrivendo: “Adele chi?”. Anche la cantante inglese nell’ultimo periodo aveva sorpreso i fan, mostrando la sua nuova forma fisica. Dopo il divorzio da Simon Konecki, l’artista aveva seguito un regime particolare innovativo, perdendo peso e mostrandosi molto diversa rispetto a come la ricordava il suo pubblico. Merito, sembra, non solo della dieta, ma anche di tantissimo sport.

Un obiettivo perseguito anche da Rebel, che su Instagram ha dato consigli ai fan che le chiedevano il segreto per essere in forma così. “Prova a fare un piccolo sforzo ogni giorno – ha svelato -, so che alcuni giorni sono frustranti da morire, hai voglia di arrenderti, ti arrabbi per la mancanza di progressi, ma continua”.