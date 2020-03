Perché è famoso Raimondo Todaro

editato in: da

Bello, carismatico e affascinante, Raimondo Todaro è uno dei ballerini più apprezzati d’Italia. La sua passione, infatti, gli ha permesso di conquistare il cuore di una grande fetta di pubblico. A renderlo famoso non solo gli eccezionali risultati in numerose competizioni di ballo, ma anche la partecipazione a importanti programmi televisivi, opere teatrali e film.

Raimondo Todaro, classe 1987, è nato a Catania e cresciuto in provincia di Verona. Fin dall’età di 5 anni, ha mostrato grande passione per la danza. Il suo talento è innegabile, tanto che, per ben 18 volte, ha trionfato nei campionati mondiali di varie discipline inerenti il ballo. A renderlo famoso, però, è stata la sua partecipazione ad alcuni film e serie tv, come Che Dio ci Aiuti e Il Commissiario Montalbano, nonché la comparizione in opere teatrali e programmi televisivi altrettanto conosciuti. L’apice del successo è arrivato con Ballando con le Stelle, dove è stato chiamato da Milly Carlucci per insegnare ad alcune star che hanno gareggiato nelle varie edizioni.

Dopo ben tre anni di convivenza, nel 2014, ha sposato la collega Francesca Tocca, con la quale ha ottenuto ottimi risultati nel campionato di danza latino-americana del 2006. I due si sono conosciuti in giovanissima età, quando hanno iniziato a ballare insieme. La scintilla è scoppiata solo molti anni dopo, ma i due, genitori della piccola Jasmine, sembrano inseparabili.

La coppia, seppur molto affiatata, è riuscita comunque ad attirare l’attenzione degli appassionati di gossip, che hanno ipotizzato una possibile crisi matrimoniale. Sembrerebbe che Francesca, che lavora come ballerina professionista ad Amici, avrebbe trovato una profonda intesa con un allievo del talent show con cui, spesso, si è trovata ad eseguire sensuali passi a due. Si tratta di Valentin, che ha lasciato il programma in seguito ad una sfuriata di Maria De Filippi.

Se inizialmente Raimondo Todaro ha dimostrato di non dar peso alle voci e ai pettegolezzi che circolavano su Francesca e Valentin, successivamente ha postato sul suo profilo Instagram delle stories che, invece, avevano il sapore di vere e proprie frecciatine. Todaro però non è mai intervenuto pubblicamente a commentare la cosa, così come non l’ha fatto la Tocca, dal canto suo, evitando così di ulteriormente il gossip. La domanda, tuttavia, rimane aperta: si tratta solo di pettegolezzi o c’è un fondo di verità?