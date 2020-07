Raimondo Todaro si confessa su Instagram sul nuovo amore dopo Francesca Tocca

editato in: da

Raimondo Todaro si confessa su Instagram riguardo il nuovo amore dopo l’addio a Francesca Tocca. La ballerina di Amici e il protagonista di Ballando con le Stelle si sono lasciati dopo una lunga storia d’amore, un matrimonio e una figlia. Una rottura che è stata dolorosa, ma anche consapevole, come ha confermato Raimondo che nelle ultime settimane è apparso in compagnia di Paola Leonetti.

La modella ed ex star di Uomini e Donne sembra aver regalato il sorriso a Todaro. Su Instagram il coreografo ha risposto alle domande di fan, curiosi riguardo la sua vita sentimentale. “Mi chiede se sono nuovamente innamorato? – ha scritto a una follower -. Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato. Certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato”.

Superata la tempesta e i gossip, Francesca e Raimondo sembrano decisi ad andare avanti con la loro vita. Se Todaro ha ripreso ad amare grazie a Paola Leonetti, la Tocca è finalmente uscita allo scoperto con Valentin. I due ballerini si erano conosciuti durante Amici e proprio nel programma di Maria De Filippi avevano iniziato una relazione segreta, rivelata da Valentin nelle Stories di Instagram.

“Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti – aveva confessato il ballerino dopo aver abbandonato Amici in seguito a uno scontro con la padrona di casa -, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.

Oggi, dopo un lungo silenzio, Francesca Tocca ha svelato di essere tornata con Valentin. Su Instagram, la ballerina ha condiviso diversi video e foto in cui appare felice e innamorata. Anche Raimondo, come ha spiegato, ha deciso di andare avanti e guardare al futuro insieme alla nuova compagna.