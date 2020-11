Raimondo Todaro contro Paolo Conticini, interviene Milly Carlucci

editato in: da

Dopo lo scontro a distanza fra Raimondo Todaro e Paolo Conticini, interviene Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha voluto fare chiarezza in seguito alle polemiche nate dopo la finale dello show. A conquistare il primo posto sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mentre Paolo Conticini è arrivato secondo, seguito da Alessandra Mussolini. Quarto posto per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che erano stati indicati come i super favoriti della trasmissione.

Terminato lo show, fra Raimondo e Paolo è nato uno scontro a distanza. Colpa di una frase di Conticini che non è piaciuta a Todaro. Ospite di Domenica In infatti l’attore aveva affermato: “Sono stato me stesso, senza inventarmi storie d’amore o cose del genere”. Poco dopo era arrivata la replica del ballerino che su Instagram aveva tuonato: “Caro Paolo, sia io che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi… se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi – concludendo con una frase molto forte – […] La prossima volta, prima di parlare sciacquatevi la bocca”.

La risposta di Conticini era arrivata tramite Instagram. “Non capisco perché ne fai un fatto personale – aveva risposto – quando dico che io e Veera non abbiamo avuto bisogno di inventarci storie d’amore. Per quanto riguarda te e Elisa non ho MAI creduto ci fosse qualcosa tra voi al di fuori del ballo. Si vedeva lontano chilometri che non c’era proprio niente…Se poi c’è stato qualcuno che l’ha pensato vuol dire che ha avuto tanta fantasia”. A queste parole era seguita una contro-replica piuttosto dura di Todaro.

Sulla vicenda è intervenuta anche Milly Carlucci che ha postato su Instagram un video, spiegando cosa è accaduto e rivelando che il ballerino avrebbe ballato con Elisa Isoardi nonostante una frattura al piede. “Carissimi amici vorrei parlarvi di questo fine Ballando un po’ tempestoso come è stata tempestosa tutta l’edizione – ha esordito la conduttrice -. Devo dirvi qualcosa riguardo Raimondo Todaro: solo oggi pomeriggio ho scoperto che lui ha ballato la finale con l’alluce del piede fratturato […] Questa cosa deve essere successa giovedì perché adesso a ripensarci alla prova generale di venerdì lui era leggermente zoppicante. Non gli ho neanche chiesto come stesse perché ho immaginato che fosse un po’ di fatica perché ha provato tanto e poi magare qualche sollevamento, ma si vedeva che non era al massimo e in serata quando lui ha fatto la sua esibizione ci mancava qualcosa”.

“Adesso lo so: stava malissimo – ha aggiunto -. Poi mi ha detto che ha fatto un antidolorifico, ma non ha fatto nessun effetto come succede per le fatture. Vi è mai capitato di fratturavi un osso grande? Il dolore è lancinante, ti trapana il cervello, non riesci ad essere razionale, è davvero difficile […] Lui ha detto delle cose, ha avuto delle intemperanze non caratteristiche, ma lo giustifico per questo fatto che gli è capitato che non ha voluto dire”.