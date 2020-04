Pronto Detto Fatto, Jonathan racconta il rapporto con Barbara D’Urso

editato in: da

Jonathan racconta a Pronto Detto Fatto il legame con Barbara D’Urso, nato nel periodo del Grande Fratello e continuato nel corso degli anni anche lontano dalle telecamere. Lo stylist e collega di Bianca Guaccero, conosce molto bene la conduttrice con cui ha uno splendido rapporto. I due sono spesso in vacanza o a cena insieme, sempre complici e sorridenti.

Durante l’ultima puntata di Pronto Detto Fatto, in onda su Instagram, Jonathan ha risposto alle domande dei follower. L’esperto di gossip si è aperto riguardo il suo legame con la D’Urso, una persona molto importante nella sua vita. “Il mio rapporto con Barbara d’Urso dura da 23 anni – ha chiarito -. Lei è una grande professionista, per me è stata come una maestra d’asilo, una mamma. Abbiamo anche fatto tante vacanze insieme: la conoscono e Barbara coincide col personaggio d’Urso. Vinsi il suo reality e mi riempì sempre d’affetto”.

Jonathan ha spiegato alla Guaccero di aver conosciuto anche Giammauro ed Emanuele, i figli della presentatrice nati dal suo amore per il produttore Mauro Berardi. La D’Urso ha sempre tenuto entrambi lontano dai riflettori, nonostante il legame con loro sia fortissimo, difendendo in ogni modo la loro privacy. “Ho conosciuto anche i suoi figli – ha chiarito l’ex gieffino – e hanno tutti un’ottima educazione. Barbara è la mamma dei miei amici. Un’amica intima”.

Lo stylist ha quindi difeso la D’Urso dalle critiche, affermando che si è sempre sentito “dalla parte di Barbara” e che la presentatrice “non farebbe mai del male a nessuno”. Jonathan ha poi confessato di sognare una famiglia, come aveva fatto qualche tempo fa all’Isola dei Famosi.

“Voglio un bambino – ha svelato alla Guaccero -. Se non ne dovessi avere uno a 50 anni, mi sentirei un fallito. Non avere figli significa non insegnare nulla a nessuno. Cosa faccio nella mia vita se non possono trasmettere niente? Per questo voglio la famiglia”. Attualmente Jonathan è single, ma spera di trovare presto una persona speciale. E mentre il rapporto con la D’Urso è sempre più forte, resta ancora un mistero la fine dell’amicizia con la cantante Bianca Atzei, conosciuta in Honduras.