Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si sfoga in diretta e attacca chi la critica

Barbara D’Urso si è lasciata andare a un sfogo durissimo contro gli haters e tutti coloro che la attaccano sui social. Nel corso di Pomeriggio Cinque la conduttrice ha detto la sua riguardo le critiche ricevute sul web. Amatissima da gran parte del pubblico, la D’Urso è anche una delle presentatrici più discusse. I suoi post su Instagram sono commentati da tantissimi fan, ma anche criticati aspramente.

Lei non ha mai risposto alle provocazioni ed è sempre rimasta in silenzio anche quando ha ricevuto accuse gravissime, come quella di non essere veramente amica di Nadia Toffa perché assente al suo funerale. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque però la D’Urso ha perso la pazienza e per la prima volta ha deciso di sfogarsi. Tutto è partito dal racconto di Cinzia, cantante neomelodica che sta facendo i conti con la depressione.

La donna infatti non è solo vittima di uno stalker, ma è stata anche presa di mira sui social. Barbara ha invitato la donna a reagire e a non dare adito ai commenti degli haters. “Sono delle poveracce – ha tuonato -. Le donne che sono ossessionate e trovano pretesti per attaccare le altre donne, sono insoddisfatte. Ma chi se ne frega!”.

La D’Urso ha poi svelato di leggere spesso dei commenti crudeli nei suoi confronti, ma di rifiutarsi di rispondere. “Anche io quando mi alzo la mattina trovo tanti commenti, ma non li leggo – ha spiegato -. Il loro obiettivo è che tu replichi. Loro vivono così. Tu non rispondi e non gliela dai vinta!”.

Sempre pronta a raccogliere nuove sfide e intraprendere battaglie, la D’Urso non è certo un personaggio che lascia indifferenti. Negli anni in tanti l’hanno criticata duramente, ma lei non si è mai lasciata abbattere dagli attacchi ed è sempre andata avanti per la sua strada. “Alla fine ho imparato a costruire castelli con le pietre che mi tirano addosso” aveva raccontato qualche tempo fa a Panorama.