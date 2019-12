Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso in lacrime per Patrizia

editato in: da

Barbara D’Urso si è lasciata andare alle lacrime a Pomeriggio Cinque, ascoltando la storia di Patrizia, la donna che è stata segregata e violentata per un mese dal cognato. Nel corso della trasmissione la signora è intervenuta in collegamento insieme al figlio, raccontando la vicenda terribile.

Le sue parole, ma soprattutto il dolore della donna per il figlio, hanno commosso la D’Urso. “Ha minacciato mio figlio – ha detto Patrizia -. Ma io preferisco farmi ammazzare, piuttosto che tocchi mio figlio”. A quel punto la conduttrice si è asciugata le lacrime, profondamente toccata dalla storia, e si è ripromessa di aiutarla.

“Hai bisogno di mobili, lenzuola, vestiti? – ha detto, svelando che il suo aguzzino le avrebbe rubato anche tutto ciò che aveva in casa -. Lanciamo un appello ai nostri telespettatori. Altrimenti ci penso io – infine ha lanciato la pubblicità -. Adesso due minuti per prendere un bicchiere d’acqua”.

La storia di Patrizia ha toccato molto la D’Urso che si è commossa anche quando il figlio della donna ha iniziato a piangere. “Manuel, un vero uomo ha il coraggio di piangere, quindi non vergognarti – ha spiegato la presentatrice -. Capisco che per te deve essere stato un mese tremendo. In questo momento vorrei tanto però che fossi tu a prendere la mano di mamma e a dirle ‘dai mamma non piangere, perché ci sono io’. Noi mamme – ha aggiunto – siamo quelle sempre pronte anche in momenti di difficoltà a prendere la mano di un figlio e dirgli ‘dai ciccio ci sono qui io’. Noi mamme però ogni tanto ci aspettiamo anche che un figlio ti prenda la mano e ti dica ‘mamma ci sono io per te’”.

Non è la prima volta che Barbara D’Urso si commuove in tv di fronte a storie dure, ma soprattutto che raccontano di donne che sono mamme proprio come lei. La presentatrice non ha mai nascosto il suo legame speciale con i figli Giammauro ed Emanuele, svelando sempre di essere pronta a tutto per proteggerli.