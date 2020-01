Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ingannata. Lei si sfoga: “Fai schifo”

editato in: da

Una Barbara D’Urso furiosa ha annunciato di aver subito una truffa durante una puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha raccontato ai telespettatori di essere stata ingannata, insieme alla redazione dello show pomeridiano, da un uomo che si è finto un benefattore.

L’episodio è avvenuto dopo che la D’Urso ha raccontato a Pomeriggio Cinque la storia di una signora di 89 anni che vive da cinque anni a Roma in un garage. Una situazione difficile per l’anziana che ha chiesto aiuto ai telespettatori. L’appello è stato accolto da molti e in particolare da un uomo misterioso che ha affermato di essere disposto a ospitare la donna nella dependance della sua villa.

Dopo un breve scambio di mail però la conduttrice e i suoi collaboratori hanno scoperto che si trattava di una truffa. Ad annunciarlo è stata proprio la D’Urso che a Pomeriggio Cinque si è scagliata contro il falso benefattore.

“È ovvio che ci troviamo davanti ad un truffatore – ha detto la presentatrice -. Noi di Pomeriggio Cinque siamo stati truffati. Le cose sono immediatamente andate ai nostri legali, che si occupano del caso. Ci occuperemo ancora della nostra nonnetta”. La D’Urso ha poi mostrato le mail inviate dal truffatore e alcune foto, nonostante l’uomo avesse chiesto di non farlo. “Vorrei dire a “questo” che a me personalmente, ma credo a tutta l’Italia, fai un grandissimo schifo”, ha tuonato.

Non è la prima volta che la D’Urso si occupa di storie difficile cercando di aiutare alcune persone che vivono in situazioni di disagio. Qualche tempo fa la conduttrice si era emozionata e indignata raccontando il dramma di Patrizia, segregrata e stuprata in un pollaio. “Noi mamme – aveva detto commossa di fronte alle lacrime della donna e del figlio – siamo quelle sempre pronte anche in momenti di difficoltà a prendere la mano di un figlio e dirgli ‘dai ciccio ci sono qui io’. Noi mamme però ogni tanto ci aspettiamo anche che un figlio ti prenda la mano e ti dica ‘mamma ci sono io per te’”.