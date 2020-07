Pietro delle Piane: “Antonella Elia ha spinto per Temptation Island”

editato in: da

Pietro Delle Piane si confessa su Temptation Island, svelando di aver partecipato allo show di Maria De Filippi per volere di Antonella Elia. L’attore e la showgirl sono fra i protagonisti più discussi della trasmissione, alle prese con gelosie, falò e sentimenti.

“La spinta nasce da Antonella – ha raccontato al Magazine di Uomini e Donne -. Non avendo mai partecipato a un format simile o a un vero e proprio reality, mi frenava l’idea di non conoscere l’ambiente e, inizialmente, proprio per questa ragione, avevo tante riserve. Lei mi ha convinto dicendomi che era un’avventura dove avremmo potuto mettere alla prova il nostro rapporto in vista di grandi progetti e mi sono convinto”.

Secondo l’attore dopo Temptation Island nulla sarà più uguale nella sua relazione con Antonella Elia. “Proveremo Temptation Island e se lo supereremo ci sposeremo davvero – ha confessato Pietro -. Se finirà male vorrebbe dire che prima o poi sarebbe finita così comunque. Lei sostiene che sia io il più geloso, ma anche lei mi ha dimostrato più volte di esserlo molto. Certe cose la fanno infuriare, mentre altre no. Sarà bello capire questo aspetto di Antonella”.

Pietro Delle Piane ha poi ammesso di aver contattato Serena Enardu e Sossio Aruta, ex protagonisti di Temptation Island, prima di raggiungere la Sardegna. “Ho avuto modo di parlare con Serena e Sossio e ascoltando le loro esperienze, finite in modo brusco durante il falò finale, mi sono un po’ intimorita…Mi hanno terrorizzato”, ha confessato. Nonostante ciò l’attore è convinto che lui e Antonella Elia riusciranno a superare ogni difficoltà.

A mettere a rischio la solidità della coppia è soprattutto la gelosia. “Più che i gesti, le intenzioni che si nasconderanno dietro – ha chiarito Pietro -. Basta magari uno sguardo, una parola, una carezza data in un certo modo, per farmi perdere la lucidità. Se dovessi vedere qualcosa di forte chiamerò senz’altro il falò anticipato”. Antonella invece, forte dei suoi sentimenti, è certa che non avrà delle reazioni forti. “Ancora non lo so. Non penso di essere una donna gelosa. A meno che non lo vedrò baciare appassionatamente una single o tradirmi, l’idea di guardarlo giocare e ridere con un’altra non credo mi turberà”.