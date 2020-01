Chi è Peter Phillips, il nipote della Regina che fa pubblicità

editato in: da

Si chiama Peter Phillips il nipote della Regina Elisabetta che, dopo il divorzio di Harry e Meghan dalla Corona, ha scatenato una nuova polemica a causa di una pubblicità. Quindicesimo in linea di successione al trono, è il figlio della principessa Anna.

La figlia della Sovrana ha voluto fortemente che i suoi discendenti non avessero il titolo di Altezza reale, lo stesso che in questi giorni Meghan e Harry hanno perso per ottenere la loro indipendenza. Il motivo? Anna ha sempre desiderato che Peter e Zara Tindall, nati dall’amore per il primo marito, fossero liberi e non dovessero sottostare per forza agli impegni dettati dall’agenda di Buckingham Palace.

A 42 anni dunque Peter è (quasi) come una persona comune e in quanto tale può lavorare, guadagnandosi da vivere come meglio crede. Cresciuto nella tenuta della madre nel Gloucestershire, nel 2008 ha sposato la canadese Autumn Kelly. All’epoca delle nozze la coppia diede scandalo vendendo le foto ufficiali del matrimonio al settimanale Hello! per 500 mila sterline.

Di recente però Peter Phillips si è dato alla recitazione, prendendo parte a ben due spot andati in onda in Cina. Nelle immagini il nipote della Regina Elisabetta, vestito in modo elegante e nella tenuta di Longleat House, sorseggia un bicchiere di latte prodotto dall’azienda Bright Dairies. Peter, in quanto membro della Royal Family, elogia la bevanda affermando di berla sempre.

Lo spot, come era prevedibile, ha messo in difficoltà la Sovrana che sta ancora facendo i conti con l’addio di Meghan e Harry. I duchi hanno annunciato la volontà di guadagnarsi da vivere da soli e con molta probabilità anche loro presto potrebbero prendere parte a spot o film (si parla di un contratto della Markle con la Disney).

Peter non ha commentato la vicenda, ma secondo i tabloid inglese, sfruttando il titolo nobiliare e il legame con la Regina, avrebbe guadagnato moltissimi soldi. Non solo: secondo alcune indiscrezioni prima di realizzare la pubblicità avrebbe dovuto chiedere il permesso a Buckingham Palace, cosa mai avvenuta.