Perché è famoso Pierpaolo Pretelli, da velino al GF Vip

editato in: da

Il suo fisico scolpito e i suoi occhi magnetici hanno conquistato il pubblico femminile del Grande Fratello Vip, ma come ha avuto inizio la carriera di Pierpaolo Pretelli? Qualcuno forse lo ricorda sul bancone di Striscia la Notizia, sebbene il suo esordio in tv sia ancora precedente.

Pierpaolo, classe 1990, è nato a Maratea e ha un fratello più piccolo di nome Giulio, con il quale oggi vive a Roma. Già da ragazzino aveva un sogno: diventare avvocato. Per questo si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, dividendosi nel contempo tra alcuni lavoretti per mantenersi gli studi. E così ha iniziato a fare il cameriere presso alcuni locali della capitale, il bagnino e il ballerino. Proprio in queste vesti, nel 2010, Pierpaolo è approdato in televisione, entrando a far parte del corpo di ballo de I Migliori Anni – lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Tuttavia, il successo è arrivato solamente qualche anno dopo: nel 2013, Pierpaolo Pretelli è diventato, assieme al suo collega Elia Fongaro, il primo velino della storia di Striscia la Notizia. I due ragazzi hanno infranto una tradizione più che ventennale, che vedeva sul bancone unicamente rappresentanti del sesso femminile – sebbene con un paio di piccole eccezioni durate solo poche puntate. In quel momento, Pierpaolo ha capito di volersi dedicare al mondo dello spettacolo e ha lasciato l’università, continuando ad accumulare nel suo curriculum varie partecipazioni televisive.

In quegli anni, Pretelli ha avuto una lunga storia d’amore con la bellissima Ariadna Romero, dalla quale è nato il loro piccolo Leonardo. Purtroppo, la loro relazione si è infranta poco dopo l’arrivo del bimbo, e in seguito il giovane ha avuto qualche altro flirt. Pierpaolo ha frequentato la dj Jay Gigli e l’influencer Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini e di Stash Fiordispino.

Quando era ancora single, subito dopo la rottura con Ariadna, il giovane è stato selezionato come tentatore per la prima edizione di Temptation Island Vip. Nei mesi seguenti, ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella, senza però riuscire a conquistare il suo cuore. E dopo qualche ospitata nel salottino di Barbara D’Urso, è arrivata la sua occasione: nel 2020 è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5, dove ha conosciuto Elisabetta Gregoraci.

Il loro primo, timido bacio in piscina ha fatto sognare tutti, ed è stato chiaro sin dai primi istanti che Pierpaolo sia stato letteralmente conquistato dalla ex moglie di Flavio Briatore. I fan non possono far altro che sperare che per loro ci sia un futuro, anche lontano dalle telecamere del GF Vip.