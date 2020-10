Perché è famosa Adua Del Vesco

editato in: da

Attrice e protagonista del GF Vip, Adua Del Vesco è arrivata al successo grazie ad alcune famosissime fiction in cui ha recitato accanto a Gabriel Garko e Massimiliano Morra, entrambi suoi ex. Classe 1994, il suo vero nome è Rosalinda Cannavò ed è originaria di Messina. La sua carriera è iniziata quando, a soli 16 anni, si è trasferita a Roma per studiare recitazione e dizione. Nel 2012 il debutto in tv con un ruolo importante nella terza stagione della fiction L’Onore e il Rispetto. Due anni dopo Adua ha recitato in Sapore di Te, film di Carlo Vanzina, ed è diventata protagonista di numerose fiction, da Il Peccato e la Vergogna a Rodolfo Valentino, sino a La Leggenda e Furore – Il vento della speranza.

L’abbiamo vista anche in Non è stato mio figlio con Gabriel Garko e in Il Bello delle donne…alcuni anni dopo, in cui ha recitato accanto a Massimiliano Morra, entrato con lei nella Casa del GF Vip. Fra i suoi ruoli più importanti al cinema c’è senza dubbio quello di Veronica Lario in Loro, celebre film di Paolo Sorrentino. Sul set, Adua Del Vesco ha incontrato due uomini che si sono rivelati molto importanti nella sua vita. Ha infatti vissuto una love story con Massimiliano Morra, terminata, sembra, a causa della gelosia, in seguito è stata legata per tre anni a Gabriel Garko. La storia si è conclusa nel 2018, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Oggi l’attrice è fidanzata con Giuliano, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo.

Bellissima e coraggiosa, qualche tempo fa Adua ha confessato a Verissimo di aver lottato contro l’anoressia. “Sono arrivata a pesare 32-34 chili – aveva raccontato -. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all’altro. Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo. Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo. Quando l’ho fatto ho chiesto aiuto e ho trovato una struttura in Sicilia”.