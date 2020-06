Perché è famoso Pietro delle Piane

editato in: da

Pietro Delle Piane – all’anagrafe Pietro Le Piane – è nato a Cosenza il 21 maggio 1974. Laureato in Giurisprudenza, nel 1999 si è trasferito nella capitale per studiare recitazione presso la scuola della grande attrice Fioretta Mari. Una delle tappe più importanti della sua carriera è legata proprio a lei: nel 2001, Delle Piane ha infatti debuttato sul palcoscenico teatrale con Fateci un Applauso, spettacolo diretto dalla Mari e andato in scena al Teatro Tirso di Roma.

Pietro Delle Piane ha lavorato tantissimo anche al cinema. Tra le numerose pellicole che l’hanno visto parte del cast è poSsibile citare Odi et Amo, film di Maurizio Anania con cui ha esordito sul grande schermo, I Fetentoni (per la regia di Alessandro Robilant e Rapiscimi, la sua ultima prova al cinema per la regia Giovanni Luca Gargano.

Regista, attore e sceneggiatore del cortometraggio 5 Minuti, uscito nel 2016, Pietro Delle Piane è comparso in numerose fiction televisive di spicco. Tra queste è possibile citare Il Commissario Montalbano, Rex, Boris Giuliano, Carabinieri e Il XIII Apostolo. Il suo nome è famoso anche per il ruolo di Giuliano Brendani nella fortunatissima soap Un Posto al Sole. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto la possibilità di lavorare con mostri sacri della recitazione come Nino Manfredi, Giancarlo Giannini e Gerard Depardieu.

Presente su Instagram con un profilo seguito da 21mila persone circa, come si può leggere sulle pagine del suo sito ufficiale, da diversi anni si cimenta anche nel doppiaggio. Per il suo talento artistico, Pietro Delle Piane è stato premiato più volte. Tra i riconoscimenti appena citati è possibile ricordare il Colosseo d’Oro, l’Elefante d’Oro, ma anche il Premio Giuria Cultural Classic, conquistato nel 2012 per la prova di attore nel cortometraggio Lo Sposalizio. Nel 2016, ha invece ricevuto il Premio Kolossos.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è impossibile non chiamare in causa il nome di Antonella Elia. L’artista calabrese e la frizzante ex compagna di viaggio di grandi della tv come Mike Bongiorno e Raimondo Vianello si sono conosciuti nel 2018 tramite amici comuni e hanno iniziato una storia d’amore finita sotto i riflettori durante la partecipazione della Elia al Grande Fratello Vip 4.

Ai tempi, Delle Piane venne paparazzato con la ex Fiore Argento, stilista e figlia del maestro del brivido. Superata a testa alta la bufera mediatica, Delle Piane e la Elia hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island 7, docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.