Perché è famoso Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore e dirigente sportivo italiano: dopo il ritiro dall’attività agonistica è diventato un volto noto del piccolo schermo come opinionista sportivo.

Nato a Bari il 28 giugno 1971, Amoruso ha esordito in serie A nell’89 con il Bari, per poi essere acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 1995. È rimasto nella squadra per due anni, vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

Dopo la lunga carriera in Scozia, che gli ha regalato molte soddisfazioni, come la vittoria di tre campionati e quattro coppe, nel 2010 è stato assunto dalla Fiorentina come dirigente sportivo, ruolo che ha ricoperto per due anni.

Appese le scarpette da calcio al chiodo, Lorenzo Amoruso è diventato un opinionista sportivo e ha preso parte a vari programmi tv, tra cui la Rai per Euro 2016, Platinum Calcio su Italia 7 Toscana e Lunedì gol su Canale Italia; inoltre per TV8 ha collaborato con il commento tecnico delle partite di Europa League.

Nel 2016 ha condotto, insieme all’ex calciatore Gianluca Vialli, il docu-reality Squadre da incubo, mentre nel 2018 ha preso parte a Celebrity MasterChef Italia, in onda su Sky Uno.

Uomo molto riservato, in passato è stato legato a Giulia Montanarini, ex Letterina di Passaparola, e sorella di Claudia, ex tronista di Uomini e Donne. Nel 2020 ha tradito il suo innato riserbo partecipando insieme alla compagna Manila Nazzaro, alle riprese del reality show Temptation Island.

Il loro amore è nato nel 2017, dopo che la showgirl ha detto addio all’ex marito Francesco Cozza, al quale era legata dal 2005. Con l’ex calciatore la Nazzaro ha avuto due bambini, Francesco Pio, venuto al mondo nel 2006, e Nicolas, arrivato cinque anni più tardi.

Nel video di presentazione di Temptation Island, la Nazzaro e Amoruso hanno raccontato della loro storia d’amore: “Io non credevo più nell’amore – ha confessato la showgirl -. Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere quella pazienza e quella determinazione per farmi credere che è possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe “illuminarci”. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine”.

Lorenzo Amoruso è riuscito a far ritrovare il sorriso e la serenità alla sua compagna, dopo la fine del suo matrimonio, durato 12 anni. In una intervista a Diva e Donna la showgirl aveva raccontato la rottura traumatica con Cozza: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”.