Perché è famoso Gabriele Rossi

Gabriele Rossi è uno dei volti più amati della fiction italiana. Nato ad Alatri il 31 marzo 1988, si è trasferito da piccolo a Frascati, città dove i suoi genitori hanno una pizzeria. Con alle spalle studi di danza classica (ha vinto una borsa di studio e ha frequentato dei corsi a New York), Gabriele Rossi ha iniziato, una volta ottenuto il diploma di Liceo Scientifico, la sua carriera di attore.

Numerosi i ruoli che lo hanno reso celebre. Tra i primi ricordiamo quello del figlio del personaggio interpretato da Margherita Buy nella serie televisiva Amiche Mie. Da non dimenticare è anche la fiction Tutti Pazzi per Amore con il ruolo di Raul. Ai tempi – parliamo del 2011/2012 – si vociferò di un flirt con la compagna di set Nicole Murgia, che interpretava invece il personaggio di Cristina, figlia (sempre nella fiction) di Emilio Solfrizzi e grande amore di Raul. La liaison non è stata mai confermata.

Tra le altre tappe importanti della carriera di Gabriele Rossi è possibile citare L’Onore e il Rispetto 3, così come la partecipazione a Un Passo dal Cielo 2. L’attore laziale ha fatto parte anche del cast di Don Matteo 9.

Concorrente dello show Altrimenti ci Arrabbiamo, condotto nel 2013 da Milly Carlucci, Rossi ha lavorato pure nel cinema. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2009 con la pellicola Meno Male che ci Sei, pellicola diretta da Luis Prieto. Nel 2015 è arrivato invece il ruolo da protagonista in Ballad in Blood, film di Ruggero Deodato.

Laureato con 110 e lode in Lettere e Filosofia presso l’Università di Tor Vergata a Roma, Gabriele Rossi è da tempo al centro di insistenti gossip relativi a una sua possibile storia d’amore con Gabriel Garko. I due sono stati più volte fotografati assieme in compagnia di amici – p.e. con la ex compagna di Garko Eva Grimaldi – e hanno cenato con i genitori di Rossi. Sulla natura del loro rapporto ha fatto chiarezza Garko stesso nel corso dell’ospitata a Domenica In del 6 ottobre 2019. Intervistato da Mara Venier, ha specificato che si tratta solo di amicizia.

Tornando a Rossi, ricordiamo anche la sua partecipazione, nel 2016, al Grande Fratello VIP, dove è arrivato secondo. Seguitissimo sui social – ha un profilo Instagram che vanta più di 170mila follower – il giovane attore laziale è stato protagonista di diversi spot pubblicitari.