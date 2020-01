Perché è famoso Andrea Montovoli

editato in: da

Classe 1985, Andrea Montovoli è un concorrente del Grande Fratello Vip e un attore molto amato. Originario di Porretta Terme, in Emilia-Romagna, ha iniziato a recitare quando era giovanissimo. La sua carriera è iniziata grazie al teatro, mentre nel 2006 ha debuttato al cinema con Uno su due e Quo vadis, baby? del grande regista Gabriele Salvatores.

Da allora non si è più fermato, recitando in serie tv e film di successo, da Scusa ma ti voglio sposare con Raoul Bova a Balla con noi, sino a Una canzone per te, Poker Generation, L’ispettore Coliandro, Natale a 4 zampe, Provaci ancora prof e Un matrimonio. Non solo la recitazione, Andrea Montovoli si è fatto amare dal pubblico anche grazie a diversi reality. Ha partecipato a Ballando con le Stelle, ottenendo il secondo posto in classifica, e nel 2015 è partito per l’Honduras, diventando uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi. L’anno successivo è stato scelto come parte del cast del docu-reality Bella più di prima vestendo i panni del personal trainer, dopo aver ottenuto la certificazione da istruttore funzionale dal C.O.N.I.

Andrea Montovoli ha una grande passione per i viaggi e l’ha dimostrato più volte. Prima viaggiando in moto verso la Scozia, per raggiungere una distilleria famosa, in Talisker Journey, poi a Pechino Express dove ha gareggiato in coppia con Francisco Porcella.

E l’amore? Andrea Montovoli ha vissuto diversi flirt con donne dello spettacolo, da Cecilia Rodriguez a Fanny Neguesha, sino a Cristina Buccino. Nel 2016 ha iniziato una storia d’amore con Luna Graziani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre due anni dopo ha incontrato Francesca Brambilla, valletta di Avanti un altro.

L’ultima avventura di Montovoli è il Grande Fratello Vip. L’attore infatti è stato scelto da Alfonso Signorini per entrare nella casa di Cinecittà. “Ho deciso di partecipare per curiosità e non ho paura di mostrarmi per quello che sono – ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv – […] Mi preoccupa un po’ la mancanza di libertà. Penso che nella convivenza sia fondamentale il rispetto”.