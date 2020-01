Perché è famosa Paola Di Benedetto

editato in: da

Fra i protagonisti del Grande Fratello Vip scelti da Alfonso Signorini c’è Paola Di Benedetto, modella e compagna di Federico Rossi del duo Benji e Fede. Classe 1995 è una top model molto apprezzata, arrivata al successo a soli 23 anni.

La sua carriera è iniziata nel 2016 quando ha partecipato a Miss Italia, in seguito è approdata a Ciao Darwin nel ruolo di Madre Natura, scelta da Paolo Bonolis. In seguito è entrata nel cast di Colorado e si è fatta conoscere all’Isola dei Famosi, dove ha iniziato una relazione con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez.

Per Paola Di Benedetto non si tratta della prima volta nella casa di Cinecittà. Nel 2018 infatti la modella ha varcato la porta rossa per parlare con Matteo Gentili, calciatore e suo ex fidanzato, lasciato poco prima della partenza per l’Honduras. La love story con Monte però non è durata molto e, poche settimane dopo il ritorno in Italia, Paola e Francesco si sono detti addio.

In seguito la Di Benedetto ha ritrovato il sorriso accanto a Federico Rossi. Il cantante e la modella si sono separati qualche mese fa, a causa di un presunto tradimento, per poi tornare insieme più forti di prima, complice un anello e una dichiarazione d’amore.

“Ho accettato il GfVip perché voglio che la gente conosca la vera Paola – ha confessato al settimanale Chi riguardo la sua avventura al GF Vip -, all’Isola mi sono infilata in una dinamica di coppia che non ripeterei. Vorrei venisse fuori la mia normalità, desidero uscire dal cliché della bella statuina, sono più normale di tante persone che dicono di esserlo”. Paola è certa che la sua storia d’amore con Federico Rossi resisterà alla lontananza. “Penso che potrei continuare a essere innamorata di chi è fuori – ha chiarito parlando della sua love story -: chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso”.