Perché è famosa Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è fra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Appassionata di moda e star di Instagram, è stata sposata con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazione, che l’ha accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, il suo migliore amico.

Classe 1986, Clizia è originaria di Pordenone, ma è cresciuta in Sicilia. Biondissima, con occhi azzurri e un fisico da modella, ha sempre avuto una grande passione per la moda. Legatissima alla sorella Micol, si è trasferita a Milano per conseguire la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università Cattolica.

Nella capitale meneghina, Clizia ha iniziato a collaborare con diversi marchi di moda, diventando una modella e una fashion blogger. Nel 2016 ha preso parte a Pechino Express insieme al marito Francesco Sarcina, in seguito è entrata nel cast di diverse trasmissioni tv fra cui Markette e Chiambretti Night. Insieme all’amica Lola Ponce ha realizzato Girls Speak! un brand femminile e ha creato un sito dedicato alla moda, chiamato Punto C.

Conosciuta negli ambienti della moda, Clizia Incorvaia ha guadagnato anche le prime pagine dei giornali rosa per via della sua relazione con il cantante delle Vibrazioni. La love story, iniziata nel 2013, è stata coronata due anni dopo dalle nozze, celebrate alla presenza di amici e parenti, fra cui Riccardo Scamarcio. Poi la nascita della piccola Nina e, nel 2018, la crisi, seguita da un ritorno di fiamma.

Infine nel 2019, una lunga intervista di Sarcina ha sancito l’addio definitivo. Sulle pagine del Corriere della Sera, il cantante ha svelato che la moglie l’avrebbe tradito con Scamarcio. Lei ha respinto le accuse e ha affermato a sua volta che l’artista le avrebbe mancato di rispetto in diverse occasioni.

“Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre – ha spiegato -. Dovrebbe anche dire che lui si faceva la sua vita da prima e che io l’ho lasciato perché ho passato gli ultimi due anni da sola […] Ora, non sto con Scamarcio né con altri”.