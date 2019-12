Perché è famosa Antonella Elia

editato in: da

Nata a Torino il 1° novembre 1963, Antonella Elia è uno dei volti più celebri del piccolo schermo italiano. La donna che ha lavorato con grandi della tv come Corrado e Mike Bongiorno non ha avuto un’infanzia e un’adolescenza semplici. Rimasta orfana di madre a due anni, la Elia perde il padre a 16.

Cresciuta dai nonni, dopo il conseguimento della maturità classica nella sua città si trasferisce a Roma. Qui inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La vera svolta arriva nel 1990, anno in cui affianca Corrado Mantoni nello studio de La Corrida – Dilettanti allo Sbaraglio.

L’esperienza in questione prosegue per diverse stagioni e non è la sola a caratterizzare gli anni ’90 di Antonella Elia. Degna di nota è infatti la partecipazione a Non è la Rai, ai tempi condotto da Enrica Bonaccorti. Dal 1993 al 1996 è invece la volta della conduzione di Pressing al fianco di Raimondo Vianello.

A metà del decennio arriva un’importante novità per la sua carriera, ossia l’inizio del sodalizio con Mike Bongiorno. Dal 1995, la Elia viene infatti scelta dall’amatissimo conduttore come spalla dei suoi quiz televisivi. A regalarle fama è soprattutto La Ruota della Fortuna.

Nel 1996 abbandona Mediaset e vive una breve esperienza professionale a TMC 2. La seconda metà degli anni ’90 è all’insegna dell’esordio in teatro nel musical La Bella e la Bestia e della partecipazione alla fiction Caro Maestro 2.

Nel 2002, dopo aver proseguito con diversi spettacoli l’esperienza in teatro, si trasferisce a Los Angeles per studiare recitazione presso la Beverly Hills Playhouse. La parentesi statunitense, che dura fino al 2004, la vede anche nel ruolo di figurante su diversi set cinematografici importanti. Sul set di The Aviator, pellicola di Martin Scorsese, ha modo di conoscere Leonardo DiCaprio.

Dopo il ritorno in Italia nel 2004 entra a far parte del cast della seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Sette anni dopo, accanto a Flavio Insinna, torna sul palco de La Corrida. Nel 2017, in coppia con l’esperta di fitness Jill Cooper (le due sono molto amiche), partecipa a Pechino Express. Il 19 dicembre 2019 è stata annunciata la sua presenza, sempre in veste di concorrente, alla quarta edizione del Grande Fratello VIP.

Attiva su Instagram con un profilo seguito da poco più di 35mila persone e sul quale condivide sia foto recenti, sia scatti d’annata, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, che sarebbe vicina a un grande cambiamento.

Lo scorso novembre, il settimanale Chi ha infatti parlato di un suo prossimo matrimonio con l’attore e doppiatore Pietro Delle Piane, classe 1974 e al suo fianco dalla fine del 2018. Lui, originario della provincia di Cosenza e con alle spalle esperienze di lavoro accanto a grandi del cinema come Diego Abatantuono, Nino Manfredi e Gerard Depardieu, avrebbe fatto la fatidica proposta durante una romantica cena in un ristorante romano.