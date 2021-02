Perché Dayane Mello non lascerà il GF Vip dopo la morte del fratello

editato in: da

Dayane Mello non lascerà il GF Vip dopo la morte del fratello. La top model ha deciso di rimanere nel loft di Cinecittà sino alla fine del reality prevista per il 1 marzo. Nelle scorse puntate Dayane era stata scelta dal pubblico come finalista dello show condotto da Alfonso Signorini. Una vittoria oscurata dalla perdita improvvisa di Lucas, coinvolto in un incidente stradale in Brasile.

Dayane, informata dai suoi familiari, ha lasciato la Casa del GF Vip per qualche ora. Poco dopo è tornata, accolta dagli altri concorrenti che hanno cercato in tutti i modi di sostenerla e aiutarla in questo momento così difficile. La Mello, dopo averci riflettuto, ha deciso di non abbandonare il gioco, spiegando le sue ragioni agli altri inquilini. “Se fosse oggi la finale io non vorrei andare via. Vorrei stare ancora qua – ha confessato -. Voglio fare queste te settimane con me stessa e arrivare dalla Bubi un po’ più carica”. Il gruppo ha ribadito di sostenere la modella e Tommaso Zorzi ha aggiunto: “Brava, fai bene. Se la vivi così è la cosa migliore che puoi fare”.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Dayane aveva parlato del fratello Lucas. “Era molto felice per quello che sta succedendo nella mia vita, lui vorrebbe che rimanessi”, aveva detto. In tanti hanno cercato, in questi giorni complicati, di regalarle un sorriso e un po’ di serenità. La Mello ha riabbracciato l’ex suocera Simona Perini, mamma di Stefano Sala e nonna di Sofia, ed è riuscita a parlare con il fratello Juliano.

La sua forza e il coraggio hanno colpito tutti e Dayane ha voluto lanciare un messaggio importante, nato dalla sua difficile esperienza. “Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita – ha detto nel corso di una diretta con Alfonso Signorini -, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non avete risolto con i vostri cari, fatelo perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c’è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto”.