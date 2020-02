Pechino Express, Asia Argento si frattura il ginocchio e abbandona

editato in: da

Asia Argento si frattura il ginocchio e abbandona Pechino Express. L’attrice ha lasciato il programma nella seconda puntata con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Fra le lacrime, la regista ha annunciato il suo addio all’adventure game in cui era sbarcata in coppia con l’amica Vera Gemma.

Dopo il breve flirt con Corona, le liti con Morgan e lo scandalo Weinstein, Asia era pronta a prendersi la sua rivincita nel programma condotto da Costantino della Gherardesca, ma le cose non sono andate come sperava. Durante una prova immunità infatti la Argento ha sbattuto il ginocchio e si è fatta molto male. Nel dettaglio le concorrenti di Pechino Express avevano il compito di pulire i jackfruit, dei frutti thailandesi molto pesanti. Durante la racconta però Asia è scivolata, andando a sbattere contro un carretto.

In un primo momento la Argento non ha detto nulla e ha continuato a trasportare frutti, nonostante il dolore. “Credo di essermi rotta il ginocchio – ha detto rivolta a Vera -, ma non mi lamento come i piagnoni”. Poco dopo Asia e la sua compagna di squadra hanno ottenuto l’immunità, ma l’attrice si è lasciata andare alle lacrime, affermando di avere bisogno di un medico. Il verdetto è arrivato poco dopo e a svelarlo è stata proprio la regista.

“Mi sono rotta il ginocchio – ha confessato -. Mi dispiace tantissimo, a parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene. Andare via mi fa più male del ginocchio”. Parole confermate anche da Costantino della Gherardesca che ha proposto a Vera Gemma di continuare la gara in coppia con Gennaro Lillio, ex gieffino. “Asia lascia la gara – ha detto il conduttore -. Deve tornare in Italia. Mi dispiace perché era simpatica. Tuttavia se Vera Gemma vuole, può continuare la gara”.

Poco dopo su Instagram, Asia Argento ha commentato l’esclusione da Pechino Express. La regista ha postato una foto con gli altri concorrenti in cui sfoggia stampelle e una vistosa fasciatura sul ginocchio. “La vita è bella e crudele a volte”, ha scritto.