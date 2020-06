Paris Jackson, debutto musicale a 11 anni dalla morte di papà Michael

editato in: da

Paris Jackson, sempre più bella e, oggi, finalmente felice, debutta nel mondo della musica a 11 anni esatti dalla morte di papà Michael. Con un EP, fatto di 5 canzoni, nato proprio per raccontare tutto il suo dolore. Quello che per anni si è portata dentro, che l’ha fatta stare male, ma che oggi riesce finalmente a raccontare in musica.

Paris, a 22 anni compiuti (è nata il 3 aprile del 1998) ha trovato l’amore, accanto al musicista Gabriel Glenn con il quale ha fondato il duo Sunflowers e lanciato un progetto su Facebook Watch, dal titolo Unfilteres: Paris Jackson and Gabriel Glenn che debutterà il 30 giugno 2020 e racconterà proprio la sua vita. “Ero contraria a lasciare entrare il mondo, non ero pronta allora. Adesso sì”.

Proprio in questi giorni Paris ha anche pubblicato sui social un video inedito che la vede bambina insieme a papà Michael: “Cosa vuoi fare da grande” le chiede lui. “Mi piacerebbe fare quello che fai tu…ballare e cantare”, risponde lei.

Il nuovo EP, anticipato dal singolo Your Look (Glorious) mostra un lato folk diverso dal pop del padre. Scrivono i critici: “Atmosfere più rarefatte, voce e chitarra e temi che si ispirano alla perdita, al dolore, al bisogno di lasciare andare “m”…”

“Molte canzoni parlano di dolore -scrive Paris in un comunicato stampa-, Ma spero possano portare conforto a coloro che si sentivano come me quando le ho scritte. Spero che gli ascoltatori che si trovano in sintonia con le parole capiscano che sono sono soli e che tutto può andare meglio”.