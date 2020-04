Paolo Ciavarro si confessa su Clizia e sogna il cinema: “Ma papà non mi aiuterà”

editato in: da

Paolo Ciavarro si confessa su Clizia Incorvaia e parla del rapporto con papà Massimo. Il giovane conduttore e la fashion blogger si sono conosciuti nella casa del GF Vip, un amore che è continuato anche lontano dai riflettori, per la gioia di mamma Eleonora Giorgi che ha sempre fatto il tifo per Clizia.

Classe 1991, Paolo è nato dall’amore fra due stelle del cinema: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Biondo, con occhi azzurri e fisico da modello, non è solo bello, ma anche molto dolce ed educato. Con la sua pacatezza e la sua aria da principe azzurro, è riuscito a conquistare il pubblico televisivo e ora sogna un posto nel mondo del cinema.

Promessa del calcio (ha militato nelle giovanili della Roma per diversi anni) e figlio d’arte, Ciavarro è arrivato al successo dopo aver partecipato a Pechino Express con il padre Massimo. “Sono stato contattato da ‘Forum’ e ho preso questa opportunità al balzo – ha spiegato al Giornale -. La mia vita è cambiata. In quattro anni ho avuto modo di farmi conoscere e staccarmi dall’etichetta del ‘figlio di’. Per me è stato motivo di grande orgoglio. Sono riuscito anche a farmi scivolare certe critiche di dosso. A partire dal 2017 ho condotto il daily di ‘Amici di Maria De Filippi’, prima con Stefano De Martino e poi con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. Due anni incredibili”.

Dopo il successo del GF Vip, Paolo potrebbe presto iniziare una carriera nel mondo del cinema. “La tv rimane sempre un punto fisso, sogno di condurre una trasmissione sportiva – ha ammesso -. Poi mi piacerebbe tentare la strada del cinema, del resto ho due maestri in casa. […] Non sono un raccomandato – ha aggiunto -, come se mio padre avesse chissà quale tipo di influenza. Questo valeva sia quando facevo il calciatore, che ora. Bisogna analizzare le cose razionalmente, quando si fanno questi discorsi. Non ne vale la pena prendersela”.

Se la carriera procede a gonfie vele, l’amore non è da meno. Paolo è innamoratissimo di Clizia Incorvaia. L’ex di Francesco Sarcina è riuscita a rubare il cuore del conduttore che ora sogna un futuro insieme. “Siamo lontani, ci sentiamo però tutti i giorni e più volte al giorno – ha confessato -. Non è ancora finita. E pensare che contavo tutti i giorni che mi separavano da lei e dall’uscita dal GfVip. Del resto contare è una mia grande fissazione: io e Clizia ci siamo scambiati dentro la casa 3150 baci”.