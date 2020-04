editato in: da

Paolo Ciavarro si confessa su Clizia Incorvaia e cambia idea sul padre Massimo dopo l’avventura del GF Vip. Il conduttore, conosciuto per aver lavorato ad Amici di Maria De Filippi e a Forum, è stato fra i protagonisti più amati del reality condotto da Alfonso Signorini. Paolo ha sfiorato la vittoria, sfidandosi al televoto con Paola Di Benedetto, che ha trionfato nell’ultima puntata.

Educato, sensibile e bellissimo, è il figlio di Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, e Massimo Ciavarro, amatissimo dl pubblico. Nella casa di Cinecittà, Paolo ha trovato l’amore con Clizia Incorvaia, influencer reduce dall’addio a Francesco Sarcina delle Vibrazioni. Una love story che è stata seguita dall’occhio attento delle telecamere e che probabilmente continuerà anche fuori.

“È stata la mia vittoria più importante – ha spiegato al settimanale Chi -, ce lo siamo detti anche ieri sera io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. […] Appena potrò uscire correrò da lei. Per quella birretta al tramonto che vorrà dire poter stare senza mascherina. […] È tutto in salita, vero, e noi faremo questa scalata. Io continuo il mio Grande Fratello a casa di mamma. Certo, nella casa la luce era sempre accesa e quando l’altra notte ho spento la luce mi sono quasi commosso”.

Oltre ad aver creato uno splendido legame con diversi coinquilini, Paolo Ciavarro ha apprezzato molto la conduzione di Alfonso Signorini. “Semplicemente lui ha fatto la differenza – ha detto -, è stato empatico, umano, noi sapevamo che c’era lui, una sicurezza. E ci ha fatto, mi ha fatto capire, quanto era importante continuare proprio nella situazione che stiamo vivendo”.

Non solo l’amore per Clizia, il GF Vip ha migliorato anche il rapporto con papà Massimo Ciavarro. “Si sono sciolti tanti di quei nodi in questi tre mesi – ha raccontato Paolo, parlando dell’attore -. Io lo so che ho un padre meraviglioso e mi faceva male non ripagarlo per tutto quello che fa e ha fatto per me. Questo sentivo e, invece no, è orgoglioso di me e io non potevo chiedere di meglio“.