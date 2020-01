Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, lui la allontana: “Non mi piace”

editato in: da

Sembra proprio che la tanto chiacchierata love story fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nella casa del GF Vip non ci sarà mai. A svelarlo il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi che si è confidato con gli altri coinquilini. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere un possibile triangolo amoroso fra la Incorvaia, Ciavarro e Ivan Gonzalez.

L’ex tronista di Uomini e Donne infatti aveva mostrato una forte attrazione nei confronti della fashion blogger, ma lei sembrava più interessata al conduttore. “Ivan sa sedurre ed è carino – ha spiegato Clizia parlando con Paola Di Benedetto -, ma io già ero fatta in un modo, con una figlia di quattro anni e una separazione che non mi è ancora stata data non faccio niente. Non lo facevo a 18 anni, lo faccio ora?”.

“Si approcciava a me perché ero l’unica single giovane – ha aggiunto la Incorvaia -. Io preferisco un altro tipo di uomo. Paolo è il mio genere, anche se non ci ho mai fatto niente. Onestamente, tra tutti è quello che si avvicina di più a quello che mi piace, poi non c’è stato niente, attenzione”.

Paolo Ciavarro però non sembra pensarla così. Il figlio dell’attrice di Borotalco ha svelato di non avere nessun interesse sentimentale verso l’ex moglie di Francesco Sarcina. “È una ragazza interessante – ha detto -, ma proprio no, non c’è attrazione fisica, e per il resto non la conosco bene, ma a pelle no, non mi piace”.

Qualche giorno fa a fare il tifo per la coppia era stata proprio Eleonora Giorgi che in un’intervista si era detta certa che sarebbe presto nata una love story. “Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia – aveva detto al settimanale DiPiù -. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei”.