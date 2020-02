Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in crisi dopo l’ingresso di Eleonora Giorgi

editato in: da

L’ingresso di Eleonora Giorgi nella casa del GF Vip ha creato qualche tensione fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’attrice ha varcato la porta rossa nella dodicesima puntata per incontrare il figlio insieme all’ex compagno Massimo. Dopo aver fatto il tifo per la coppia nelle scorse settimane, la star di Borotalco aveva frenato sulla questione, rilasciando un’intervista in cui esprimeva dei dubbi sull’amore nato nel reality.

“Non posso più guardare il Gf perché state sempre a baciarvi – ha detto la Giorgi -. Di notte siete sempre a letto, avvinghiati. Ci sono migliaia di ragazzi che vi guardano. Protezione di sé, mi raccomando”. Dopo l’incontro fra Paolo e i suoi genitori. La Incorvaia ha confessato di essere rimasta ferita dalle parole dell’attrice: “Dopo la tua intervista, mi è presa male – ha svelato -. Sto vivendo qualcosa che non mi aspettavo di vivere”.

Poco dopo Paolo ha chiesto alla madre di lasciare la casa prima di causare altri danni. “Poteva farsi i fatti suoi – ha detto -. Non capisco perché. Può evitare, semplicemente. Mi dispiace, per l’imbarazzo”. Eleonora Giorgi in seguito si è sfogata su Instagram, affermando che non aveva intenzione di ferire suo figlio. “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita – ha detto in un video -. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di scoprire quell’intervista. Lui ignora che dopo i sui bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini”.

“Invece lui pensa che io sia stata invadente – ha aggiunto la Giorgi -, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato. Con Clizia, che è stata fin troppo gentile con me, si sono sentiti invasi, e non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste e, vi prego, non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io”.