Paolo Bonolis e Carlo Conti svelano cosa fanno con le mogli a casa

Paolo Bonolis e Carlo Conti svelano con fanno a casa con le loro mogli, fra ironia e confessioni. I due conduttori sono stati i protagonisti di una diretta su Instagram in cui hanno raccontato le loro giornate con Sonia Bruganelli e Francesca Vaccaro.

Bonolis è sposato con la Bruganelli dal 2002. I due formano una coppia solida e hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. L’amore per Sonia è arrivato dopo l’addio a Diane Zoeller, psicologa americana con cui è stato sposato dal 1983 al 1988 e che gli ha regalato i figli maggiori: Stefano e Martina.

“Ha tantissimi pregi – ha detto Bonolis parlando della moglie -. È di una effervescenza mentale notevolissima. Il che ristora queste giornate, perché si può parlare, si possono dire tante cose. Parlare con lei è sempre un piacere”. Il conduttore ha poi ironizzato riguardo la passione della moglie per lo shopping. Paolo ha rivelato a Conti che in questi giorni Sonia avrebbe fatto diversi acquisti online. “E poi arrivano i pacchi a casa – ha rivelato -. Questa si sta comprando delle c****te: la cuccia del gatto, il condominio per i cani. Ma perché? Perché? Ho lavorato una vita per comprare la casa del gatto? Con il cancello, perché il gatto ci vuole anche chiudere fuori. Vuole i suoi diritti”.

Nel 2012 Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro, costumista Rai. La coppia ha avuto il piccolo Matteo e ha sempre vissuto l’amore lontano dai riflettori. Il conduttore, single per tanto tempo, ha trovato la felicità con Francesca dopo aver detto addio a Roberta Morise, oggi indicata come la nuova compagna di Eros Ramazzotti.

“Su mia moglie solo pregi, grandi pregi, però cucina troppo – ha detto Carlo Conti parlando della Vaccaro -. Io prenderò una quarantina di chili. Solo tramite gli occhiali mi distinguerete da Gerry Scotti. Si mangia, si mangia. Abbiamo dei momenti durante i quali stiamo insieme ma ne abbiamo anche altri durante i quali ognuno ha il suo mondo. Lei magari sta con Matteo. Oppure io tengo Matteo e lei chatta con le amiche, prepara qualche manicaretto, legge un libro. Con Matteo, poi, il tempo vola. Ogni tre minuti vuole fare qualcosa”.