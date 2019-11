Paola Caruso, Moreno Merlo risponde alle accuse

editato in: da

Moreno Merlo risponde alle accuse di Paola Caruso che, ospite di Domenica Live, aveva raccontato alcuni retroscena sulla fine della loro storia d’amore. I due sono stati insieme per quattro mesi prima di dirsi addio fra lacrime e veleni. Secondo la showgirl, l’ex tentatore di Temptation Island l’avrebbe presa in giro e sarebbe stato con lei solamente per avere visibilità.

Non solo: l’ex Bonas di Avanti un altro ha accusato Moreno Merlo di averla registrata e di aver cercato di sfruttare la loro relazione per avere successo nel mondo dello spettacolo. Paola Caruso ha raccontato i fatti nel salotto di Domenica Live, rilasciando una lunga intervista a Barbara D’Urso.

La soubrette ha alle spalle una storia finita con Francesco Caserta, noto imprenditore e papà di suo figlio Michelino che però non ha mai voluto riconoscere. Moreno Merlo sembrava l’uomo giusto per lei, tanto che Paola aveva postato su Instagram numerose foto che la ritraevano con il compagno e il figlio, persino il giorno del battesimo.

Nelle Stories di Instagram, Moreno ha respinto al mittente le accuse, bollando come false le dichiarazioni della Caruso. “Interpretazione veramente da Oscar – ha detto -. Ti do due suggerimenti: tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove, altrimenti siamo alla fantasia, alla ca**ata. Secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e che ha sprecato un quarto d’ora per sentire angherie, castronerie, porcherie, in modo tale che io possa tenere la bocca chiusa su quel famoso martedì”.

“Io sono sereno e tranquillo – ha aggiunto Moreno – perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere. Una volta che si spengono i riflettori della tv, la sala trucco e parrucco chiude, esiste una vita reale, quella che tu evidentemente non sei più abituata a vivere. Hai una percezione di te stessa come Veronica Ciccone alias Madonna, Lady Gaga, Melania Trump. Non so cosa pensi tu di rappresentare. Ti sei auto-creata un piedistallo che presto si sgretolerà, quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”.