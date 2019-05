Paola Caruso, nuove confessioni del padre biologico dalla D’Urso

editato in: da

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata ricca di emozioni, soprattutto per Paola Caruso, che ancora una volta è tornata in trasmissione per parlare del padre biologico. Grazie all’aiuto della D’Urso infatti la showgirl è riuscita a riabbracciare Imma, la mamma biologica.

La donna aveva raccontato di fronte alle telecamere, fra lacrime e commozione, di essere stata convinta dalla madre che dopo il parto la bambina era morta. Imma aveva anche raccontato che Paola era il frutto di una breve relazione con un calciatore del Catanzaro, che non era a conoscenza dell’esistenza della bambina.

Il test del DNA ha dimostrato la maternità di Imma, in diretta tv, poco dopo la Caruso ha scoperto anche il nome del padre biologico. L’uomo però ha negato tutto e non ha alcuna intenzione di incontrare la modella calabrese, affermando di non essere lui il papà che cerca da tempo.

Archiviato l’affaire Prati, Barbara D’Urso ha tentato di convincere l’ex calciatore a conoscere Paola, ma lui si è rifiutato, confermando ancora una volta la sua estraneità ai fatti. “In quegli anni tutte le relazioni che ho avuto sono durate al massimo due mesi – ha spiegato l’uomo -, escludo che possa essere io il vero padre, ho una famiglia e non mi interessa”.

Una grande delusione per Paola, che però non si arrende e spera, un giorno, di riabbracciare il padre biologico. Nel frattempo la storia d’amore con Francesco Caserta sembra ormai conclusa definitivamente e, dopo tanti appelli televisivi, la showgirl avrebbe deciso di chiudere la porta all’ex, regalando una nuova vita al figlio Michelino.

“Non voglio sentirlo nominare quest’uomo – ha detto parlando dell’imprenditore -. Mai una chiamata per sapere come sta suo figlio. Non lo ha riconosciuto e non voglio che lo faccia”.

“Ne ho viste di tutti i colori in vita mia – ha spiegato a Diva e donna – e non ci ho creduto fino alla prova del Dna. Anche perché è diversa la prospettiva da mamma o da figlia. Ora che sono mamma so che c’è un legame particolare e capisco che un cuore di mamma le cose le sente […] Mi sento frastornata – ha aggiunto -, ma sono anche contenta perché sto mettendo a posto tutti i tasselli della mia vita e col tempo troverò un equilibrio. Si è mosso un ingranaggio e ci sarà nuova felicità per tutti. Devo ringraziare Barbara D’Urso, ha fatto miracoli per me”.