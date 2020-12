Paola Barale su Instagram: l’abito-kimono è un sogno

editato in: da

Paola Barale lascia ancora una volta senza fiato grazie a uno dei suoi strepitosi look che condivide sul profilo Instagram con un post all’insegna di quell’ironia che da sempre la contraddistingue. E la sua pettinatura al peperoncino è già un trend.

La conduttrice, 53 anni compiuti lo scorso 28 aprile, pubblica su Instagram una foto in cui indossa uno splendido minidress, firmato Parosh, che ricorda i kimoni. Si tratta di un abito nero, cortissimo, con maniche ampie bordate di bianco, secondo lo stile tradizionale giapponese, e fiocco al collo annodato però a cravatta. Un dettaglio che oggi è di grande tendenza, portato alla ribalta dalle teste coronate di tutta Europa e amato in particolar modo da Kate Middleton, copiata perfino da Meghan Markle.

Completano il look della Barale, un paio di collant neri pesanti e degli stivaloni alti fin sopra il polpaccio ma ultra flat di Bruno Bordese. La bella Paola posa in una stanza dalle pareti bianche, completamente vuota, o meglio riempita solo da palloncini candidi che fanno scattare l’ironia della conduttrice.

Scrive infatti Paola Barale a commento dello scatto: “e anche sto giro le palle non mancano 😬🤔”. Tra i follower è pronta subito la replica: “e chi vuole intendere intenda ( o in tenda… fai tu che sai😉)”, cui la showgirl risponde anche con un cuoricino.

I complimenti sulla bellezza di Paola, per lei infatti il tempo non sembra essere passato, non si sprecano. “sei troppo Faigaaa Paolaaaa❤️”. “La regina sei tu“, “Sempre bella e originale”. “La migliore”, “La più bella”. Moltissimi gli apprezzamenti anche per il look: “Bellissimo quel kimono”. D’altro canto, la Barale aveva infiammato lo studio di Name that Tune con le sue mini e i suoi shorts, mettendo in ombra Eletta Lamborghini e Anna Tatangelo. Ma Paola incanta anche al naturale mentre ha catalizzato l’attenzione, ospite da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno.

Lo stile della Barale piace tantissimo. Basti pensare al successo della sua pettinatura portafortuna (guarda il video in alto) che la showgirl ha condiviso su Instagram. Si tratta di un originale raccolto che ha un decoro molto speciale, realizzato con alloro e peperoncini. Questi ultimi infatti sono considerati dalla tradizione popolare dei veri e propri talismani.

I fan di Paola Barale plaudono e ancora una volta non possono che complimentarsi con lei: “Sei sempre la numero 1 per la tua bellezza e la tua sensualità, anche con l’alloro e il peperoncino tra i capelli”. E la bella Piribri (come si fa chiamare Paola su Instagram) lancia una nuova tendenza in fatto di capelli.