Paola Barale contro Signorini dopo il Gf: l’attacco su Instagram

Continuano le polemiche sul Grande Fratello Vip: dopo la squalifica di Salvo Veneziano a causa delle pesanti affermazioni su Elisa De Panicis, la risposta di Alfonso Signorini non si è fatta attendere.

Provvedimenti in diretta per anche Patrick, Pasquale e Sergio, che hanno riso alle parole inopportune di Veneziano, anziché indignarsi o frenarne l’entusiasmo goliardico. Durante la puntata Signorini li ha pubblicamente redarguiti leggendo in diretta la penalità pattuita: andare in un centro antiviolenza femminile ad ascoltare le testimonianze di donne vittime.

Un processo vero e proprio ai concorrenti che ha sollevato non poche polemiche. E oggi è Paola Barale a dire la sua, con un post su Instagram in cui lancia una frecciata neanche troppo velata ad Alfonso Signorini.

Una riflessione sulla puntata, in cui sembra esprimere – in un primo momento – condivisione per le parole del conduttore:

Signorini l’altra sera, durante la puntata del Gf Vip, denuncia con grande impeto e sicuramente a ragione, un cattivo esempio di “brutta televisione”. Lo ha ripetuto più volte il direttore di “Chi” riferendosi alle esternazioni di bassissimo livello di uno dei concorrenti del programma, urlando giustamente alla necessità di porre fine alla mancanza di rispetto nei confronti della donna.

La Barale però non si limita ad approvare le parole di Alfonso Signorini, ma si lascia andare a considerazioni personali, facendo riferimento ad episodio che la riguarda direttamente:

Non è forse anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più?

Il discorso di Paola sembra essere riferito alla pubblicazione di qualche anno fa di alcune sue foto, mentre era insieme al compagno Raz Degan, proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Parole pesanti, che non lasciano spazio all’interpretazione:

Una cattiva comunicazione qualunque essa sia, televisiva o carta stampata, produce cattive conseguenze. E per ripetere le parole che più volte ha usato il direttore di chi durante la puntata, questo non è un processo a nessuno, ma un invito a riflettere e alla coerenza…

A questo punto chissà se arriverà una ulteriore risposta da parte di Signorini o se lascerà cadere le accuse della showgirl.