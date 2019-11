Paola Barale brilla da Fazio, ma non commenta il nuovo amore di Raz Degan

editato in: da

Paola Barale brilla in tv da Fabio Fazio, ma non parla del nuovo amore di Raz Degan. La showgirl è tornata sul piccolo schermo ospite della tavola rotonda di Che Tempo Che fa ed è apparsa in grande forma. Gonna di pelle nera con cinturone e camicetta dello stesso colore con spalline particolari: la conduttrice ha conquistato tutti con il suo look.

La Barale, che oggi è una travel influencer, si è seduta nel salotto di Fazio insieme a Nino Frassica, Gigi Marzullo, il comico Raul Cremona, Mr. Forest, Elodie e Sara Cardin. La showgirl ha ricordato la sua carriera in tv accanto a grandi nomi dello spettacolo italiano, da Raimondo Vianello a Mike Bongiorno. Un curriculum ricco di successi e di piccoli aneddoti che spesso si diverte a raccontare.

Oggi Paola ha deciso di ritagliarsi una professione su Instagram e un’esistenza lontano dalla televisione, ma spesso è ospite di alcune trasmissioni. Proprio come l’ex compagno Raz Degan, che di recente si è confessato ai microfoni di Verissimo. I due si sono conosciuti nel 1998, poco dopo l’addio della Barale a Gianni Sperti, e hanno fatto coppia dal 2002 sino al 2015.

Un grande amore e un sentimento che non si è mai spento come ha dimostrato la decisione di Paola di volare in Honduras per sostenere Raz durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi. In quell’occasione i due si erano scambiati un bacio davanti alle telecamere, ma poco dopo la Barale aveva smentito il ritorno di fiamma. “Ci sono stati momenti bellissimi, che però sono finiti. Punto. Non siamo rimasti amici” aveva raccontato lei a Domenica In, svelando di non essere rimasta in buoni rapporti con l’ex fidanzato.

Oggi sembra che Raz abbia deciso di voltare definitivamente pagina. A svelarlo è stato lui stesso a Verissimo. “Ho un nuovo amore – ha raccontato alla Toffanin -. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’. Comunque, sto molto bene con lei”.

Come ha reagito la Barale? La showgirl ospite di Fabio Fazio ha evitato accuratamente le domande sulla vita privata, concentrandosi sui ricordi della sua carriera. Paola sembra decisa a non rivelare più nulla sul suo passato amoroso, ma soprattutto non è intenzionata a parlare di Raz.