Pamela Prati sposa Marco Caltagirone: pubblicate le partecipazioni delle nozze

editato in: da

Pamela Prati è pronta a sposare Marco Caltagirone e spuntano le pubblicazioni di nozze. Dopo tante relazioni naufragate e un passato difficile, a 60 anni la showgirl è riuscita a realizzare il suo sogno più grande, formare una famiglia. A rubare il suo cuore Marco Caltagirone, imprenditore 54enne, con cui ha preso in affido due bambini, Rebecca e Sebastian, che la chiamano mamma.

Una nuova vita, quella di Pamela Prati, che inizierà il prossimo maggio, quando lei e Marco si giureranno amore eterno davanti a Dio con una romantica cerimonia che si svolgerà in una chiesa in Umbria. “È successo il miracolo: la mia mamma mi ha mandato l’altra metà della mia anima, l’altra metà del mio cuore” ha annunciato l’ex star del Bagaglino in una lunga intervista a Domenica In.

In realtà, come ha confessato la Prati, lei e Marco Caltagirone si sono già sposati in comune, ma il matrimonio vero e proprio sarà a maggio e verrà ripreso dalle telecamere. L’evento andrà in onda su Canale Cinque, perché la showgirl vuole condividere questo momento magico della sua vita con il pubblico che l’ha sempre seguita e amata.

“Ci siamo già sposati, ma ci sposeremo anche in chiesa – ha svelato la Prati, emozionata all’idea di sposare il suo Marco -. È successo il miracolo: la mia mamma mi ha mandato l’altra metà della mia anima, l’altra metà del mio cuore”.

L’amore per Caltagirone è arrivato meno di un anno fa, dopo l’ennesima storia naufragata. A 60 anni la Prati è riuscita a trovare l’anima gemella, complice un party in cui era presente anche l’imprenditore romano.

“Un colpo di fulmine che mi ha tolto il fiato – ha raccontato -. Ci siamo guardati, ci siamo parlati, ci siamo innamorati”. Grazie a Caltagirone, Pamela è riuscita ad aver la famiglia che ha sempre desiderato e a diventare mamma.

“Marco ha un bimbo di 11 anni, poi c’è Rebecca che ne ha sei – ha svelato -. Mi chiama mamma e vuole fare la ballerina. Mi somiglia molto. Sebastian invece è un vero principino: biondo e occhi azzurri. Fino a che non avremo l’affido, vivono con noi a Miami durante le vacanze”.