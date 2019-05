Caso Prati: la sorella Maria svela la verità. Eliana Michelazzo soccorsa nella notte

editato in: da

La rottura fra Eliana Michelazzo e la Prati sembra ormai definitiva e l’affaire sulle nozze fantasma si fa sempre più intricato. Dopo l’intervista dell’ormai ex manager della showgirl sarda a Live – Non è la D’Urso, a parlare è Maria, la sorella di Pamela, che ha rilasciato alcune dichiarazioni.

La donna, che vive in Sardegna, ha parlato a Dagospia di Mark Caltagirone e della situazione che sta vivendo la sorella. “Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire – ha spiegato a Dagospia -. Siete stati i primi a fare queste indagini, ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque”.

“Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente – ha aggiunto -. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

Nel frattempo la tensione fra Eliana Michelazzo e Pamela Prati è sempre più forte. La manager infatti ha svelato alla D’Urso che Mark Caltagirone non esiste, facendo crollare definitivamente il castello di bugie che aveva costruito insieme alla showgirl sarda e alla socia Pamela Perricciolo.

Nella giornata di ieri si è recata in questura per raccontare l’episodio delle minacce con l’acido (di cui si era parlato a Verissimo), mentre la Prati ha risolto il contratto con la Aicos, l’agenzia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La situazione è piuttosto tesa, così tanto che Eliana si sarebbe sentita male durante la notte.

Nei giorni scorsi la Michelazzo non aveva partecipato al Grande Fratello perché “sconvolta e sotto shock”, come aveva spiegato la D’Urso. Il suo stato, a detta di Selvaggia Roma, amica dell’agente, non sarebbe affatto migliorato con il passare delle ore.

Così tanto che l’ex star di Temptation Island avrebbe soccorso l’amica nel cuore della notte. “Siamo con te, fino alle 3 di notte eri sfinita tra le mie braccia – ha scritto su Instagram, Selvaggia -. Tutto questo sarà un brutto sogno. Ora devi pensare a te”.

“Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno – ha raccontato la ragazza ai follower -. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare. Sarà un tragitto lungo per Eli – ha concluso -, ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto.”