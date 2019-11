Pamela Prati rivela di aver mentito alla D’Urso e lancia un’accusa

editato in: da

Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone e lancia un’accusa a Barbara D’Urso. La showgirl sarda è stata nuovamente ospite di Non è l’Arena. Nello studio di Massimo Giletti si è confrontata con Roberto D’Agostino che con Dagospia era stato il primo a mettere in dubbio l’esistenza del fidanzato imprenditore e le nozze.

L’ex star del Bagaglino ha risposto alle domande di Giletti e ha anche mostrato alcuni messaggi scambiati con Mark Caltagirone. La Prati ha svelato che quando un uomo (si scoprì in seguito un attore) chiamò in diretta a Live – Non è la D’Urso, affermando di essere il compagno, lei capì che non si trattava di lui e che qualcosa non andava.

Non solo: quando il conduttore le ha chiesto perché non disse nulla alla D’Urso lei ha affermato che la presentatrice era a conoscenza dei messaggi in cui Pamela chiedeva spiegazioni a Mark e dei suoi dubbi, ma preferì fare finta di niente e continuare a fare delle puntate sul mistero del finto matrimonio.

“Quello al telefono non eri tu”: si legge nel messaggio di Whatsapp della Prati a Caltagirone. “Ma se tu riconosci che era un falso dovevi dirlo? – ha tuonato Giletti -. Quindi eri succube di quel sistema? Tu hai mentito a Barbara, quindi eri succube totalmente. Dovevi dire la verità dalla D’Urso. Perché non l’hai fatto? Ma la D’Urso sapeva? Lei aveva visto i tuoi messaggi?”.

La Prati si è giustificata: “Lei non mi ha messo nelle condizioni di parlare – ha detto parlando di Barbara D’Urso -. Ma certo che sapeva, assolutamente sì. Aveva visto, aveva visto i miei messaggi. Aveva visto tutto e c’ha fatto tante puntate su questa storia”.

Un’accusa gravissima quella lanciata da Pamela contro la D’Urso che, a suo dire, avrebbe capito da subito la verità sul caso Caltagirone, ma sarebbe comunque andata avanti per fare più puntate sulla questione.

In realtà la showgirl avrebbe avuto numerose occasioni per svelare in diretta la verità e più di una volta, nel corso delle sue indagini, la D’Urso le aveva chiesto di raccontare cosa era accaduto. Tutti ricordano bene l’intervista che la Prati doveva rilasciare a Live – Non è la D’Urso, ma che non si verificò mai. Pamela infatti entrò in studio solo per pochi minuti per poi uscire.