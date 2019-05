Pamela Prati replica alla D’Urso ed è giallo sulle sue condizioni di salute

editato in: da

Pamela Prati risponde a Barbara D’Urso dopo l’ultima puntata dello show Live in cui si è occupata, ancora una volta, delle sue nozze con Mark Caltagirone. Come è ormai noto il matrimonio della showgirl sarda con il misterioso imprenditore è stato rimandato a causa del suo stato di salute, ma un nuovo video da adito a polemiche e misteri.

Nella sua trasmissione la D’Urso ha ospitato Sara Varone, che ha raccontato di essere stata ingannata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le agenti della Prati che l’avrebbero fatta innamorare di un uomo che in realtà non esisteva. Fra le tante testimonianze anche quella di Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne che aveva rilasciato al settimanale Chi alcune dichiarazioni sconvolgenti.

Nel corso della puntata la conduttrice ha citato anche lo scoop di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia, che hanno individuato e intervistato alcuni professionisti coinvolti nei preparativi delle nozze (fra cui la celebre wedding planner Consuelo Di Figlia), dando adito a nuovi dubbi e polemiche. Non solo: quando Roberto D’Agostino ha parlato di una possibile “truffa di gossip”, la D’Urso si è infuriata tuonando: “Se è una truffa io mi inc***o!”.

Immediata la replica di Pamela Prati, che dalle Stories Instagram di Eliana Michelazzo ha voluto rispondere a tono alla conduttrice. La showgirl – come affermato dalle sue agenti – aveva deciso di rimandare le nozze perché non stava bene, ma nel video postato dall’amica appare in perfetta forma.

“Ma vi rendete conto di quante str****te dite? – dice la Michelazzo nel video -. Ma vergognatevi”. Poi le due si prendono gioco della D’Urso. “Pamy, ma sei plagiata? – chiede la manager -. Scusami ma ti devi vestire come dico io!”. La Prati ride e finge di essere scioccata, poi corre via: “Plagiatissima, scappo. Eli, scusami, mi stai plagiando me ne vado”.

Staremo a vedere come reagirà Barbara D’Urso a questa provocazione, ma soprattutto cosa accadrà nei prossimi giorni. Pamela Perricciolo infatti aveva dichiarato che la Prati stava così male da scegliere di rimandare il matrimonio con Mark Caltagirone, affermazioni smentite dal video postato su Instagram, in cui la showgirl sembra stia bene. Il giallo si infittisce.