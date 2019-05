Pamela Prati, la Rai svela quanto ha guadagnato a Domenica In. E la D’Urso l’attacca

editato in: da

Pamela Prati si è inventata l’esistenza di Mark Caltagirone e delle nozze solamente per risolvere i suoi problemi economici? La Rai in queste ore ha finalmente svelato quanto ha guadagnato la showgirl grazie all’ospitata a Domenica In.

Come i telespettatori ricordano bene tutto è iniziato da un’intervista rilasciata a Mara Venier, in cui la Prati annunciava che si sarebbe presto sposata, svelando di essersi innamorata di un imprenditore romano e di avere in adozione due figli: Sebastian e Rebecca.

Un’interrogazione parlamentare richiesta dall’Onorevole Michele Anzaldi nei confronti della Rai ha consentito di scoprire qual è stato il cachet della soubrette per raccontare quello che, secondo molti, è un finto matrimonio. “In merito all’interrogazione in oggetto si informa quanto segue – si legge in un documento ufficiale diffuso dall’azienda televisiva -. Per la partecipazione alla trasmissione in questione Pamela Prati ha percepito un compenso complessivo di poco più di 3 mila euro, comprensivo di una quota a titolo di sfruttamento di immagini private fornite da lei stessa. Tale valore, con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata, si colloca in una fascia di mercato medio/bassa”.

In base ad alcune indiscrezioni, la showgirl sarda avrebbe ricevuto ben 30 mila euro (scese poi a 15) per rilasciare un’intervista esclusiva a Verissimo. Secondo Dagospia, la Prati, con la complicità di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue agenti, avrebbe inscenato un finto matrimonio per risanare le sue finanze. Per Roberto D’Agostino infatti la showgirl è in difficoltà economiche e avrebbe sfruttato questo gossip finto per ottenere copertine e interviste.

Nel frattempo il mistero continua e ad occuparsene, oltre a Silvia Toffanin, è Barbara D’Urso. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello la conduttrice ha ironizzato sulle nozze della Prati dando vita ad un divertente siparietto con Cristiano Malgioglio.

“Io sono finalmente molto felice perché mi sono sposato a Caltagirone! – ha annunciato l’opinionista -. Vuoi vedere la foto dello sposo? Ecco vieni qua, guarda”.

Malgioglio ha poi finto di volersi nascondere dalle telecamere come aveva fatto la Prati nel corso dell’intervista a Verissimo. La D’Urso ha poi mostrato delle partecipazioni vuote e confetti a forma di mozzarella di bufala.

“Ma non c’è niente in questa foto!” ha detto la conduttrice ridendo e ricordando l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso, dove ancora una volta si parlerà del matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone.